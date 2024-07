Martín Ebene destacó los esfuerzos para obtener autonomía financiera y superar la falta de apoyo del gobierno nacional

En un contexto de crisis económica y política, la gestión municipal en Puerto Madryn se enfrenta a desafíos sin precedentes. Martín Ebene, viceintendente de la ciudad, explicó que la administración se ha enfocado en lograr autonomía con recursos propios para sostener el gasto corriente y proyectos especiales.

“La gestión en general se ha dividido en trabajar para tener una autonomía con recursos propios para poder sostener el gasto corriente y todo lo que es fuera del funcionamiento ordinario de la ciudad está basado en la gestión con organismos provinciales y nacionales”, destacó Ebene. “Toda la administración está orientada a la gestión. Tenemos departamentos enteros que solo escriben proyectos, que están preparados para que estos trabajos sean presentados ante los distintos organismos”.

Sin embargo, Ebene lamentó que muchos de estos proyectos no han encontrado eco en el gobierno nacional. “Si bien mucho de estos proyectos tienen acogida en el Gobierno Provincial, en el Gobierno Nacional no encontramos quien lo reciba”, dijo. “El contexto actual es sumamente difícil. Hemos estado desalineados con gobierno nacionales, pero alguien te recibía las cosas y ahora eso no pasa. Este desaparecer del Estado Nacional de las ciudades y de las provincias nos está obligando a reformular las formas de gestionar».

A pesar de estos obstáculos, Ebene destacó la importancia del Estado Municipal como primera puerta de acceso para los vecinos. “La forma de hacer política de nuestro intendente y del anterior genera que el Estado Municipal sea la primera puerta en abrirse para cada uno de los vecinos, incluso cuando no están las herramientas para dar las respuestas inmediatas”, manifestó.

Potenciando el turismo

“Desde la gestión de Ricardo (Sastre) se viene apuntalando el sector turístico, y entendimos la importancia que tiene el sector como motor económico de Puerto Madryn. Otras actividades de la ciudad, eventualmente, tienen estacionalidad, ciclos económicos”, dijo Ebene y luego agregó que “se dio un salto y se transformó al turismo en un motor importante”.

Luego, resaltó las gestiones de Gustavo Sastre para que Aerolineas Argentinas llegue a la ciudad del Golfo y el franco crecimiento de la conectividad.