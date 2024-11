Manuel Adorni: «El apoyo del FMI es total a lo que estamos haciendo»

El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que «el apoyo del FMI es total» a las políticas que lleva adelante el Gobierno. Lo hizo en referencia del mensaje de la titular del Fondo, Kristalina Georgieva, tras reunirse con el ministro de Economía Luis Caputo.

«En el día de ayer hubo un comunicado de la titular del Fondo, donde uno lo que entiende que el apoyo es total a lo que estamos haciendo y lo que planteamos de cara al futuro», aseguró el vocero en su tradicional conferencia de prensa en Casa Rosada. «Si hay algo que no va a faltar va a ser el apoyo para salir adelante», completó.

«Discutimos el sólido desempeño en la lucha contra la inflación, la consolidación fiscal y el apoyo a las personas vulnerables», sostuvo la funcionaria búlgara en el mensaje a través de su cuenta en X señalado por Adorni. «Estamos comprometidos a apoyar los esfuerzos del gobierno para revertir la economía en beneficio de las personas», completó.

Las reuniones de Caputo en el G20

El encuentro del ministro de Economía Luis Caputo con la titular del Fondo se dio en el marco de una agenda de reuniones bilaterales que mantiene por estos días el funcionario económico en el G20.

Luego de conversar con Georgieva, Caputo se reunió con el Director General del Tesoro de Francia, Bertrand Dumont; y con el subsecretario de Asuntos Multilaterales, Desarrollo y Comercio del Tesoro francés, William Roos.

En esta reunión se dialogó sobre la situación económica y política de ambos países. Además, Caputo se refirió al progreso de la situación económica argentina y resaltó la importancia de contar un superávit financiero por primera vez en décadas. Por su parte, Dumont felicitó al gobierno por los logros conseguidos y remarcó la importancia de continuar por este sendero y de fortalecer el trabajo conjunto a nivel internacional.

También, Caputo se reunió con su par de Economía y Finanzas de Italia, Giancarlo Giorgetti; y con Riccardo Barbieri Hermitte, director general del Tesoro italiano, quienes felicitaron al Ministro por las mejoras en la economía argentina.

Durante la jornada de este viernes, se espera el encuentro entre el titular de la cartera económica y Janet Yellen, quien se desempeña como secretaria del Tesoro de los Estados Unidos. El encuentro se dará en el marco de la cumbre del G20, que se está celebrando en Río de Janeiro, Brasil.

Además, Caputo tiene previsto encontrarse con los presidentes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, y del Banco Mundial, Ajay Banga; así como también una reunión con el subsecretario de Asuntos Internacionales del Tesoro, Jay Shambaugh.

El Gobierno presiona a la CGT: «Señores, vuelvan a las mesas»

El vocero presidencial, Manuel Adorni, se refirió también a la decisión de la Confederación General del Trabajo (CGT) de retirarse del «diálogo social» por la falta de respuestas en torno a la restitución del impuesto a las Ganancias.

«El diálogo no está cortado. Consideramos que es un momento para no levantarse de ningún lado y para sentarse a debatir, que es lo que queremos. La situación laboral todos la conocemos, todos conocemos lo que viene pasando con el empleo privado en Argentina, todos sabemos lo que pasa a un empresario cuando quiere contratar a un empleado, todos conocemos el elevadísimo nivel de informalidad que hay entre los trabajadores en Argentina y todos conocemos el nivel miserable de salarios que hoy promedia la Argentina», apuntó Adorni.

Y sentenció: «Son los más experimentados en la decadencia que viene viviendo la Argentina en los últimos 40 años en términos laborales. Los trabajadores, a pesar de que parecen ser cada vez más representados, cada vez tienen una situación peor laboral. Como también son parte de lo que viene pasando en Argentina en los últimos 40 años, no. No estamos de acuerdo en que se levanten. De vuelta a la mesa, señores».

La CGT definió cortar las charlas con el Gobierno en la reunión que el Consejo Directivo de la central obrera mantuvo por la tarde en su sede de la calle Azopardo, donde además anticiparon que el 7 de agosto se plegarán a la movilización que las organizaciones sociales realizan todos los años a San Cayetano. También plantearon una nueva convocatoria para definir los pasos a seguir con respecto al plan de lucha.