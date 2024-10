Juariu reveló al aire el sexo del bebé que espera: la emotiva reacción de sus compañeros

Hace una semana Juariu, la panelista de Cortá por Lozano (Telefe) después de jugar al enigmático en pleno vivo anunció que está en la dulce espera junto a su marido Gustavo, con quien está casada desde hace 6 años.

Tras la alegría y las repercusiones que despertó la noticia entre sus compañeros y sus seguidores, días después la panelista decidió dar a conocer el sexo del bebé, también al aire del mismo programa donde trabaja para Telefe.

Fue Vero Lozano, la conductora del ciclo, quien le pidió a todos los panelistas que arriesguen sus pronósticos: “Los saco un ratito de la Copa América, pero Juariu está esperando un bebé quiero que me digan la percepción, ¿qué creen que es? ¿niña o niño?”, consultó Lozano.

Cada uno fue dando su panorama y la mayoría coincidió en que se trataba de un varón. Y no estaban errados, porque Juariu miró a cámara y gritó con todas sus fuerzas: “¡Es varón!”. En tanto, todos sus compañeros la felicitaron: “Te amamos, va a ser un changuito”.

Así anunció Juariu su embarazo

Vicky Braeir, tal su verdadero nombre, contó la noticia en modo enigmático. Tras dar algunas pistas sobre una famosa que había participado en MasterChef, que era figura de Telefe y que no tenía ningún familiar reconocido, Vero Lozano fue la primera en compartir sus sospechas. “Pará, pará. ¿Es lo que yo creo?”, comenzó. “¿Qué creés? ¿Tenés nombre?”, la pinchó, momento en el que Vicky Xipolitakis y Sol Pérez reaccionaron. “Me estás cargando. ¿Sos vos?”, lanzaron, momento en el que todos se le abalanzaron para felicitarla.

Juariu anunció al aire que está embarazada de su primer hijo: “Estoy de 14 semanas”

“Mauro Szeta es el padre”, comentó, divertida mientras sus compañeros contaban que la influencer no venía sintiéndose bien. “¡Por eso te hacías tantos estudios!”, mencionaron. “Le contamos a la gente que se venía sintiendo mal la nena”, comentó la animadora y ella daba detalles de su embarazo. “Desde hace unos días estaba con la presión baja”, contó.

“Me fui a hacer unos estudios porque estaba con la presión baja y tenía bajo el hierro. Todavía no tenía hecho el estudio de los tres meses que dice que está todo bien y encaminado. No podía decir nada”, aseguró, mientras compartía detalles de cómo había recibido la noticia junto a su marido. “Estoy de 14 semanas, serían tres meses. Así que fue muy inesperado”, relató.

La panelista también se abrió sobre los estudios que había realizado para quedar embarazada, sobre todo por las complicaciones que tienen las mujeres que, como ella, superaron un cáncer de mama. “Yo estaba haciendo un tratamiento. No conté porque lo había dejado y porque no se sabía si era posible o no. Si mi cuerpo iba a poder y si estaban bien las mamas. Dijimos ‘vamos a intentar’. Yo tengo óvulos congelados y dijimos de ver qué iba pasando. La primera vez que dijimos ese ‘vamos a intentar’, quedé”, reveló.

“Fue una sorpresa y un shock. No podemos creer que haya sido tan rápido. Es una bendición porque se hizo esperar muy rápido, con todos los procesos que vivimos y que viví. Estoy muy contenta”, se sinceró la panelista del ciclo. “Fue raro. Pensé que iba a ser algo que iba a costar más, que no era tan fácil. Pensaba que me iba a costar un montón. Teníamos que evaluar si estaba ovulando, porque también dejé la medicación y después la tengo que retomar”, detalló.

“Tuve mucho atraso y dije ‘mejor me hago un test’. Fue Gustavo a comprarlo y como no estaba muy claro el positivo”, contó, mientras la animadora hablaba sobre el tratamiento oncológico que realizó Juariu y la medicación que toma. “Ahora estoy con los estudios y preocupada con que todo esté bien, encaminado y no haya ningún problema”, señaló, sobre sus miedos lógicos mientras Costa, Sol y Vicky derramaban algunas lágrimas por la noticia.