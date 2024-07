José «Maligno» Torres ganó la primera medalla de oro de Argentina

En la final de BMX Freestyle, el argentino José «Maligno» Torres ganó la medalla de oro de Argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024 con un puntaje de 94.82, hecho en el primero de sus dos intentos. En el segundo hizo 92.20. El británico Kieran Reilly —campeón del Mundo— se lleva la medalla de plata con sus 93.91 y el francés Anthony Jeanjean el bronce con 93.76.

“Estoy muy contento, porque entrar a la final era lo más difícil para mí. Son dos rondas que nos toca competir y no podemos fallar. Ya tuve una mala experiencia en el Preolímpico de China, en el que me sentía increíblemente preparado y de repente en un desliz no pude entrar a las finales”, contó el ciclista a TyC Sports tras haber clasificado a la final.