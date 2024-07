Garitano cargó tintas contra concejales del PRO y alarmó por hechos de delictivos

El concejal justicialista Federico Garitano se expresó sobre los graves hechos vinculados a la inseguridad registrados en las últimas semanas, fundamentalmente, delitos contra la propiedad mayoritariamente ocurridos en la zona sur de la ciudad.

“Estamos muy preocupados por la seguridad en Puerto Madryn, lo que nos transmiten los vecinos afectados y que han resonado fuerte en los últimos días, solo muestran una situación que se agrava cada día más. No solo han crecido los hechos delictivos en una zona determinada en las últimas semanas, muchos sabemos de algún hecho de inseguridad producido en los últimos meses.” – dijo Garitano

“Hay otras situaciones que impactan sobre esta situación, pero, quizás necesitemos más controles y operativos por parte de la fuerza policial o tal vez haya saturación de operativos en ciudades vecinas y eso traslade la problemática hacia nuestros barrios. O la situación de empobrecimiento de la sociedad a las que nos lleva el gobierno de Milei empuja el crecimiento de oleadas delictivas. En fin, seguramente habrá predisposición del Ministerio de Seguridad pero nosotros vemos que a los representantes del pueblo que pertenecen al partido del gobierno no les interesa este tema.”

Al referirse a los referentes del PRO en el Concejo Deliberante, Garitano cargó las tintas sobre esos concejales al referir “yo veo, en el Concejo Deliberante, a los concejales que pertenecen al gobierno provincial criticar en forma constante al Ejecutivo municipal pero nunca hacerse cargo de estas cuestiones. No los escuchamos referirse a ninguna de las medidas que han destruido el entramado económico de la ciudad y que, seguramente, impactan en la seguridad de nuestros vecinos”.

“Los concejales del PRO no se hacen cargo del gobierno provincial que representan y, al parecer, no les preocupa en lo más mínimo el sufrimiento de los vecinos en este tema tan sensible. No los escuchamos decir que van a reclamar, gestionar, pedir informes o entrevistarse con alguien de la administración provincial. Nada, solo críticas al Ejecutivo Municipal que trata de pilotear lo mejor posible una situación agravada por el tremendo ajuste de Milei. Veremos cómo reaccionan cuando esas medidas votadas por sus Diputados y Senadores generen más desempleo, cierre de empresas e impacten en los números de pobreza e indigencia”.

Finalmente, el concejal madrynense señaló: “En pocas semanas empezarán a venir turistas para las vacaciones de invierno y la temporada de ballenas, espero que el Ministro de Seguridad se ocupe de, por lo menos, cuidar a los turistas no vaya a ser que también se destruya la actividad turística en nuestra ciudad”.