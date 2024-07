Diputados repudiaron que el Gobierno Nacional busque desfinanciar los Juegos Evita

Diputadas y diputados provinciales aprobaron por unanimidad el proyecto que declara la profunda preocupación por la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de modificar la esencia de los Juegos Evita, recortando el presupuesto para el traslado, alojamiento y comida de cientos de miles de jóvenes deportistas de todo el país que participaban de las instancias nacionales del programa deportivo.

La medida fue llevada a cabo por la presentación de un Proyecto de Declaración que tiene de autora a la diputada provincial del bloque ‘Arriba Chubut’, Vanesa Abril. “Estamos repudiando, rechazando y pidiéndole al Gobierno Nacional que revea esta decisión que han tomado de quitarle presupuesto a una política pública que es tan integradora como los ‘Juegos Evita’, en donde chicas y chicos tienen la posibilidad de vincularse con sus pares de todo el país en la formación de la práctica del deporte, que sabemos de la importancia que eso tiene”, afirmó la legisladora comodorense.

“Este proyecto que fue tratado en comisión, el cual había sido presentado el 7 de junio, tiene que ver justamente con la decisión del Gobierno Nacional de modificar drásticamente la esencia de los Juegos Evita, pasando desde la modificación del nombre hasta la quita de disciplinas y de categorías para las personas con discapacidad y de tercera edad”, explicó Vanesa Abril desde su banca, y resaltó que “algo muy perjudicial es la medida de reducir el presupuesto, donde claramente cada delegación provincial se ve imposibilitada a participar por falta de recursos. Esto significa que cada provincia tiene que absorber todos los costos, traslado, alojamiento y lo que tenga que ver con el desarrollo de los juegos Evita y la participación de cada una de estas delegaciones”.

Al mismo tiempo, en su alocución, la diputada provincial precisó que “días atrás se comunicó, a través de los medios, que la Provincia del Chubut no iba a participar de las instancias nacionales de los Juegos Evita, como consecuencia de la decisión del Gobierno Nacional. Esto quiere decir que muchos chicas y chicos de nuestra provincia no participarán, sobre todo aquellos del interior que es la única instancia de participación deportiva que tienen en muchos de los casos, y lo cual también significaba su primera vez que salen de sus localidades, y hoy no van a poder hacerlo”.

“Están yendo contra una de las principales políticas públicas que ha tenido el país y que se ha sostenido a lo largo de todos los gobiernos, sea del partido que sea, pero siempre se hicieron los juegos Evita porque es un programa deportivo, educativo, cultural”, ponderó Abril y finalizó agradeciendo a sus colegas del oficialismo por darle tratamiento.