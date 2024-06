La Federación Marítima y Fluvial en alerta por la apertura del Cabotaje Nacional

La Federación Sindical, Marítima y Fluvial apuntó contra el Ejecutivo nacional por su intención de derogar la Ley de Cabotaje Nacional para usar buques con bandera de conveniencia y tripulación extranjera. La semana que acaba de finalizar, los gremios se movilizaron en asambleas en todo el país a raíz de la magra propuesta recibida por la Cámara de Remolcadores para trabajadores del sector.

Los trabajadores enrolados en la Federación Sindical, Marítima y Fluvial (Fesimaf) que conduce el marinero Raúl Durdos advirtieron que el gobierno nacional trabaja para llevar adelante una precarización laboral. “Nos pretenden entretener con el Impuesto a las Ganancias mientras negocian vender los mares argentinos a las grandes navieras extranjeras”, alertaron desde la entidad.

Para Durdos, secretario General del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (S.O.M.U.), “se nos avecina una lucha encarnizada por defender los derechos que hemos adquirido a través de tantos años, con tantos sacrificios, con leyes laborales que hoy son ejemplos en el mundo”. El dirigente gremial aseguró además que “el gobierno se prepara para impulsar una precarización laboral”.

Los gremios paritarios de la Cámara Argentina de Remolque plantearon a cada trabajador “las acciones realizadas desde las organizaciones, para impedir el avance de la Ley y en búsqueda de la concientización y acompañamiento de los trabajadores para fortalecer el reclamo sindical”, según contó el dirigente.

Sobre las acciones de lucha, Durdos no duda en el poder de fuego de los gremios del transporte fluvial. “Somos parte importante del desarrollo del país, no vamos a permitir que hagan trueque con los trabajadores argentinos y llenen las embarcaciones de tripulación precarizada”, lanzó el marinero y recordó que “Juan Domingo Perón nos enseñó a unirnos, a organizarnos y luchar por nuestros propios derechos y ser artífices de nuestro propio destino” afirmó.

En el mismo sentido, el secretario General del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, capitán Mariano Moreno aseguró que “hoy el regreso del Impuesto a las Ganancias es el menor de los males en comparación con el daño que le va a generar a nuestra actividad la Ley Bases y la apertura del cabotaje”.

“En conclusión, a los que esperan salvarse cobrándonos este impuesto, que no se entusiasmen, porque no habrá impuesto que cobrar cuando no tengamos trabajo”, sentenció.

Negociaciones con la Cámara de Remolques

En cuanto a las negociaciones salariales con la Cámara Argentina de Remolques (CAR), por el momento no encuentran su cauce y para las organizaciones gremiales la postura empresarial se envalentona con el nuevo gobierno y deja evidencias de que este sector empresario ansía la Ley Bases solo para impulsar la precarización laboral.

El presidente del Centro de Maquinistas Navales, Eduardo Mayotti, se refirió a la discusión paritaria y señaló que “no es ningún pedido alocado, entendiendo que la situación del país no está como para hacer ningún pedido por encima de lo que es el IPC (Índice de Precios a Consumidor)”, y aclaró: “Lo que se está pidiendo es básicamente el IPC”.

“Sin embargo, la Cámara de Remolque vino con un interlocutor que no era el negociador habitual y en una actitud provocadora propusieron un 0% para tres meses. Y en la segunda reunión vino con un 3% mensual por tres meses. Por lo que uno entiende que no hay intención entonces de llegar a un acuerdo”, analizó.

Por su parte, el secretario Adjunto del Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina (SICONARA), Angel Raimundi coincidió en que “el acuerdo de actualizar por IPC de INDEC se viene llevando adelante con total normalidad hace mucho tiempo y ya se ha pactado con las cámaras representativas del transporte fluvial y los buques petroleros ese mismo parámetro y es la cámara de remolcadores la única que se niega a acordar la recomposición salarial”.

“Sin lugar a dudas tiene que ver con el cambio político que hubo en el país y a partir de ello el avance sobre lo que son los derechos laborales de los trabajadores del sector”, apuntó el dirigente, y añadió: “Es difícil creer que no comprendan cuál es la realidad económica del país y de la necesidad imperiosa de actualizar los salarios para recuperar poder adquisitivo”.

Este lunes las partes volverán a encontrarse en el ámbito de la Secretaría de Trabajo de la Nación dependiente del Ministerio de Capital Humano, aunque con pocas expectativas de que avance la negociación, la Fesimaf se mantiene el alerta y movilización.