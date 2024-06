El histórico entrenador Rubén Magnano, anunció su retiro de la dirección técnica

El entrenador Rubén Magnano, quien condujo a la selección argentina de básquetbol a ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, anunció su retiro luego de tres décadas de una extensa y exitosa carrera deportiva.

De todas formas, Magnano -de 69 años- advirtió que deja «la dirección técnica, pero no el básquetbol».

Magnano dió cierre a una enorme carrera como coach de básquetbol

El entrenador cordobés Rubén Magnano, quien guió hasta hace pocos meses a la selección de Uruguay, señaló que su determinación «hoy no es negociable y sé que si dirijo voy a tener menos tiempo para mí y mi familia. Entonces es un poco por eso al decisión».

«Estoy en una etapa de mi vida en la que no quiero tener distracciones», afirmó Magnano, en declaraciones a la emisora cordobesa FM 97.9.

En ese sentido, confió que «en febrero, cuando Uruguay no se clasificó para el Mundial, empecé a madurar la decisión», y al ser consultado por qué no volvió a dirigir al equipo argentino sostuvo que «nunca lo entendí, nunca me llamaron».

Magnano hizo historia con la Selección

El director técnico quedó en la historia con el equipo que obtuvo el máximo galardón en los Juegos de Atenas, cuyo plantel es conocido desde entonces ‘Generación Dorada’, y estaba integrado por figuras como Emanuel Ginóbili, Luis Scola, Juan Ignacio Sánchez y Andrés Nocioni, entre otros.

Si bien en la final el equipo argentino superó a Italia, en la semifinal había dejado en el camino a Estados Unidos, conformado por jugadores que actuaban en la NBA, la liga más poderosa del mundo.

Además, dirigió a la selección que obtuvo el segundo puesto en el Mundial de 2002, pero también fue campeón del Sudamericano y el Panamericano con la categoría Sub-21 y con la Mayor ganó el Sudamericano y el FIBA Américas en 2001.

A nivel de clubes pasó por Atenas de Córdoba -con el que obtuvo cuatro títulos locales y dos continentales-; Boca, Luz y Fuerza de Misiones, Pallacanestro Varese de Italia, Cajasol de España y las selecciones de Brasil y Uruguay.

Asimismo, el cordobés fue nombrado entrenador del año en la Liga Nacional 1999/2000, ganó el Premio Konex de platino como mejor director técnico de la década en la Argentina, en 2010, e ingresó al Salón de la Fama de la FIBA en 2021.