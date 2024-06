Argentina disputará el 2° week de la VNL

La Selección Argentina masculina de voley, afrontará el segundo week de la Voley National League, competencia que comenzó dias atrás en Rio de Janeiro.

Esta segunda semana de encuentros, tendrá a los argentinos jugando en Canadá, buscando resultados positivos que lo clasifiquen a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Con objetivo victorioso en Canadá para la Selección

La Selección Argentina de Voley masculina, jugará en Ottawa, Canadá, el 2° week de la Vóley National League, competencia que inició dias pasados en Rio de Janeiro, Brasil.

Los argentinos, jugarán cuatro partidos ante Estados Unidos, Canadá, Serbia y Francia por la segunda semana de la VNL en busca de la clasificación olímpica.

El equipo de Marcelo Méndez viene de perder los dos primeros partidos del torneo ante Japón y Brasil para luego recuperarse ante Alemania e Irán.

Los 15 jugadores que viajaron serán los mismos que los que lo hicieron a Río de Janeiro, por lo que integran el combinado nacional los siguientes deportistas: los armadores Luciano De Cecco, Matías Sánchez, los opuestos Bruno Lima y Pablo Kukartsev, los puntas Jan Martínez, Ezequiel Palacios, Facundo Conte, Luciano Palonsky, Luciano Vicentín y Manuel Armoa, los centrales Agustín Loser, Nicolás Zerba, Martín Ramos y Joaquín Gallego, más el líbero Santiago Danani.

Cómo continúa la VNL

Argentina ya disputó cuatro de los doce partidos a lo largo de tres semanas, continuará desde mañana martes 4 en Ottawa hasta el 9 de junio y terminarán en Liubliana del 18 al 23 de junio.

Se calcula que la Selección necesitará ganar al menos siete de estos encuentros para asegurarse su participación en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, esto también dependerá de otros resultados, ya que cada set influye en el ranking de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

Por lo tanto, será esencial realizar cálculos después de cada jornada. Lo más importante para la Selección es evitar perder contra equipos que estén por debajo en el ranking, ya que estas derrotas resultan en una mayor pérdida de puntos.

Semana 2 en Ottawa, Canadá

4 de junio – 17:30 – Argentina vs. Estados Unidos

6 de junio – 21 – Canadá vs. Argentina

8 de junio – 21 – Argentina vs. Serbia

9 de junio – 15:30 – Argentina vs. Francia

Semana 3 en Liubliana, Eslovenia

18 de junio – 15:30 – Eslovenia vs. Argentina

20 de junio – 8 – Argentina vs. Turquía

21 de junio – 8 – Argentina vs. Polonia

22 de junio – 8 – Argentina vs. Bulgaria