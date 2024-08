Pacto de Mayo: el Gobierno podría hacer un acto en Córdoba sin gobernadores

La demora en conseguir dictamen en el Senado para la Ley de Bases, activó en el Gobierno de Javier Milei el diseño de un plan b para el Pacto de Mayo. El nuevo formato dejaría afuera a «la casta política» y sólo se realizaría un gran acto en la provincia de Córdoba, al estilo de la asunción del líder de La Libertad Avanza.

En la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso del 1 de marzo pasado, el presidente Javier Milei convocó a todos los gobernadores a participar el 25 de mayo en la capital cordobesa de la firma de un pacto de 10 puntos; entre otros, una reforma tributaria, déficit cero, inviolabilidad de la propiedad privada y una reforma laboral «moderna». A cambio prometía financiamiento a las provincias a cambio de la aprobación de un paquete fiscal.

Hasta ahora el oficialismo no consigue en el Senado un dictamen a favor de la ley Bases y todo indica que lo más probable es que se hagan algunas modificaciones que implicarían el regreso del proyecto a Diputados. Este escenario hace inviable que Milei tenga la aprobación de su primera ley antes del 25 de mayo.

Por eso, el oficialismo dejó circular la versión de un nuevo formato, quizás como un modo de presionar a la oposición «dialoguista» para que apruebe el proyecto de ley tal cual llegó de Diputados. El acto sería sin gobernadores, solo el presidente Milei y sus seguidores.

El Pacto de Mayo que imaginó el oficialismo el 1 de marzo está lejos de concretarse, por eso hace varios días vienen admitiendo que podría posponerse. «Si no es mayo, será en junio o en julio. No hay problema. Las reformas estructurales son para el largo plazo. Tarde o temprano las reformas las vamos a hacer», indicó el Presidente este martes tras inaugurar el busco del ex mandatario Carlos Menem en Balcarce 50. ¿Se viene un Pacto de Mayo sin gobernadores?Maximiliano Pullaro pidió agregar dos puntos al Pacto de Mayo

El gobernador de Santa Fe, perteneciente a la UCR, señaló este miércoles que asistirá a la firma del acuerdo, prevista en principio para el 25 de mayo en Córdoba, pero adelantó que va a pedir agregar unos puntos.

“Vamos a participar del diálogo y del debate del Pacto de Mayo en Córdoba. Pero también, respecto a los 10 puntos que plantea el presidente Milei, queremos agregar algunos como el fortalecimiento y el robustecimiento del sistema productivo de Argentina porque para nosotros se sale adelante con producción», dijo el santafesino.

«También queremos agregar el financiamiento del sistema educativo argentino porque vamos a salir si tenemos mejor educación, mayor calidad educativa, y para eso es importante el financiamiento desde Nación”, agregó Pullar