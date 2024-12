Milei: «Vamos a sentar las bases de un futuro distinto para nuestros hijos»

Sin intención de suspender una ceremonia que anunció el 1° de marzo de este año, Javier Milei protagonizó un acto en el Cabildo de Córdoba en donde prometió reducir impuestos y volvió a dejar críticas hacia la oposición. Además, reconvirtió y amplió el Pacto de Mayo, que ahora se podría constituir como el Consejo de Mayo.

«Mayo para nosotros es mucho mas que una fecha en el calendario, es una doctrina, un concepto y una idea que resume en dos principios: libertad y democracia«, señaló el Presidente en el inicio de su alocución, en donde ratificó su intención de «sentar las bases de un futuro distinto para nuestros hijos».

En su referencia a la ley Bases, el mandatario expuso cómo se modificaron las condiciones de su convocatoria originaria: sin haber conseguido aprobar ningún proyecto de ley, estuvo en Córdoba únicamente el gobernador local, no asistió ningún expresidente y sólo diputados cordobeses o de su partido se hicieron presentes. La buena noticia fue la participación del jefe de Gabinete Nicolás Posse, quien se encuentra en medio de trascendidos que lo alejan del cargo.

En el marco de su interpretación de los acontecimientos ocurridos en nuestro territorio el 25 de mayo de 1810, Milei consideró que él y su equipo de trabajo «somos descendientes directos de la tradición de los revolucionarios de mayo. No defendemos otros principios que los de ellos y nada será capaz de desalentarnos«. «La fe que nos anima es inquebrantable», ratificó.

Javier Milei prometió la baja de impuestos

El presidente Javier Milei renovó su promesa de llevar adelante una «reducción significativa» de impuestos, aunque lo condicionó a que se apruebe la ley Bases y la reforma fiscal que, paradójicamente, significa la reincorporación del Impuesto a las Ganancias.

Según el mandatario, el primero que eliminará será el Impuesto PAIS, que se aplica a las operaciones en dólares. El compromiso ya lo había asumido en la campaña que lo llevó a la presidencia, aunque una vez que asumió lo subió. «Es un impuesto extorsivo que atenta contra la producción y el crecimiento económico«, afirmó desde Córdoba y en cadena nacional.

Milei reconoció que la reducción de impuestos generará un fuerte impacto en la recaudación del Estado. En la semana, ya había hablado de avanzar con una reducción de impuestos y trazó una hoja de ruta que luego del PAIS continuaba con la eliminación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Ayer lo ratificó frente a la dirigencia del campo.

«Cuando al economía empiece a rebotar, y ya tenemos sectores que dan señales de mejoras(…) ahí va a tener que la demanda va a estar empujando y cuando abramos el cepo eso se va a dar mucho más. Ese rebote va a generar mucha recaudación fiscal«, dijo durante los días previos.

«Nosotros hicimos cuatro meses seguido de superávit financiero y mayo también va a ser superavitario y va a compensar el número negativo de junio. En ese contexto de caída de PBI, imagínese cuando se recupere. Cuando se recupere, tengo dos opciones: subir gasto público o bajar impuestos. Voy a bajar impuestos», completó.

Javier Milei convocó al Consejo de Mayo

Sin la foto del Pacto de Mayo con la que especulaba, Javier Milei sostuvo en el Cabildo de Córdoba que impulsará la creación de un Consejo de Mayo, cuyo objetivo sería implementar las políticas que el propio Presidente había anunciado en la apertura de sesiones del 1° de marzo.

«No puede haber causa legítima para oponerse a la a sagrada tarea de reconstruir la Nación. No hay especulación ni ambición que justifique el empobrecimiento de nuestra Nación. Por eso, quiero anunciar hoy, no sólo que vamos a seguir trabajando para que el acuerdo de Mayo sea una realidad de Argentina, sino que además, el Poder Ejecutivo creará el Consejo de Mayo«, anunció Milei.

También dio detalles de quiénes integrarían la nueva institución. «Estará integrada por un representante del gobierno nacional, uno de las provincias, uno de Diputados, uno de Senadores, uno de organizaciones sindicales y uno del empresariado argentino«, detalló.

Apoyos y críticas al discurso

Como era de esperar, funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza salieron a respaldar al presidente después de su discurso. En la oposición reinó la indiferencia, pero hubo voces críticas.

«Si queremos que Argentina mejore tenemos todos que ponernos de acuerdo en muchas cosas», dijo la canciller Diana Mondino en declaraciones televisivas. La ministra pidió que la oposición que tenga la voluntad de llegar a acuerdos para avanzar en el Pacto de Mayo y designar representantes en el futuro Consejo de Mayo.

La influencer y diputada Lilia Lemoine aprovechó la promesa del presidente de bajar impuestos para pegarle a la oposición por las trabas a la Ley Bases y el paquete fiscal. «‘El gobierno avanzará en una reducción significativa de impuestos, luego de aprobada la Ley Bases y el Paquete Fiscal’. Es decir, ya se podrían haber bajado los impuestos si el kirchnerismo, el 2% y parte de la UCR no se opusieran…», publicó en X.

En la misma línea, su compañera de bancada, María Celeste Ponce, destacó el fervor de los asistentes que ocuparon la mitad de la plaza San Martín y vitorearon al presidente. «Hubo un apoyo impresionante a la Ley Bases. Por qué no se ve reflejado en el Congreso. Creo que hay parte de la casta política, los parásitos políticos que se representan a ellos mismos y no al pueblo. Creo que ese es el problema. No hay otra explicación», opinó.

Del lado de la oposición, el diputado de Unión por la Patria, Leandro Santoro, hizo una publicación irónica de la promesa de bajas de impuestos. «En Córdoba se aplaudió al presidente cuando prometió bajar impuestos y se pidió por la aprobación de la ley de Bases, que los sube», afirmó en X.

En tanto, la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, se burló en la red social X de lo que, considera, fue una baja convocatoria al acto. «Bastante menos que lo que llevó en campaña», en referencia al acto de cierre de campaña del año pasado donde hubo cuadras repletas de personas bancando al candidato de La Libertad Avanza.