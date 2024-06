En la Pista de Solado Sintético de Km. 4 de Comodoro Rivadavia, este sábado 1 de junio se realizará la 2da edición del Torneo Cross Country de atletismo.

El certamen es organizado por el Team Treno y se efectuará en el marco del 14º aniversario de la institución.

Entre celebración y carrera

El Team Treno festeja sus 14 años con la 2da edición del Torneo Cross Country, prueba atlética que cuenta con el apoyo de Comodoro Deportes y en lo que será una competencia que tendrá un circuito renovado y cada vuelta tendrá una distancia de 1500 metros.

La actividad arrancará a las 13 horas con la sub 12 (distancia 500 metros) y luego seguirán sub 14 (1500 metros), sub 16 (3000 metros), sub 18 (4500 metros), sub 20 a master damas (6000 metros), 45/49 años a +70 varones (6000 metros), y sub 20 a 40/44 años varones (6000 metros).

Mario Rodríguez, referente del Team Treno, dio detalles de la competencia: “Hemos realizado un circuito con características similares a las del año pasado pero lo extendimos en 300 metros más, por lo tanto la vuelta de cada circuito va a tener 1500 metros.

“Dentro del circuito habrá sectores con agua y barro, tendrán que pasar por pequeñas trepadas, también se transitará por el césped del predio de Km. 4, y tendrán que saltar algunos obstáculos como 8 fardos que van a estar distribuidos a lo largo del circuito”, agregó.

Y agradeció porque “mucha gente ha colaborado con esto, porque diagramar y poner en condiciones el circuito ha implicado mucho trabajo. Muchísima gente colaboró para que tengamos un circuito espectacular”.

En cuanto a la asistencia de atletas, dijo que “estamos muy contentos con la cantidad de inscriptos porque llegamos a los 140 atletas entre todas las categorías, y esperamos que el clima acompañe para tener una jornada atlética realmente buena”.

Asimismo, Rodríguez explicó que “esta prueba va a ser bien dinámica porque, de acuerdo a la edad y categoría, es la cantidad de vueltas que van a hacer. Las categorías más grandes las dividimos en tres series, debido a la cantidad de participantes, para que la fiscalización por parte de los jueces no tenga ningún inconveniente”.

ATLETISMO – TORNEO CROSS COUNTRY

En Comodoro Rivadavia – Pista de Solado Sintético Km.4

Sábado 1 de junio

Categorías y horarios

-Sub 12 (13hs.)

-Sub 14 (13:10hs.)

-Sub 16 (13:25hs.)

-Sub 18 (13:50hs.)

-Sub 20 a Master Damas (14:25hs.)

-45/49 años a +70 años varones (15:10hs.)

– Sub 20 a 40/44 años varones (15:55hs.)