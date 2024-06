¿Cuál es la mejor letra para poner en una contraseña?

Las contraseñas son las llaves que dan acceso a toda la información que almacenamos en internet. Por eso es importante esforzarse para que sean lo más seguras que sea posible y que al criminal de turno le cueste mucho acceder a ellas. Y eso se consigue, primero, teniendo mucho cuidado con las estafas que llegan a través de correo electrónico y redes sociales, pero también creándolas de forma que sean lo más robustas posibles.

Recientemente, el experto en ciberseguridad José Javier Pastor, más conocido en la red como Hackavis, ha compartido en ‘Inédito Podcast’ un truco que puede ayudar a los usuarios a hacer que sus claves sean más difíciles de descifrar. Y eso pasa por utilizar en ellas una letra en concreto: la ‘ñ’.

“Los cibercriminales no han llegado a conseguir muchas cosas por la ‘ñ’, porque no la tienen. Entonces, una contraseña que a lo mejor tardarías en ‘crackearla’ cinco horas, le metes la ‘ñ’ y tarda cuatro semanas”, explica el experto.

Efectivamente, la letra ‘ñ’ es un carácter distintivo del idioma español, por lo que ni siquiera está presente en los teclados que se comercializan en mercados anglosajones, por ejemplo. Esto hace que la letra sea una gran desconocida para los cibercriminales y que, todavía hoy día, muchos programas y aplicaciones no la reconozcan.

Más allá de usar una letra ‘ñ’ a la hora de crear un clave, el usuario debe tener en cuenta que debe seguir otras pautas si quiere que esta sea segura. No vale, por ejemplo, crear una contraseña que sea, simplemente, ‘contraseña’. Es importante meterle símbolos, números y mayúsculas y, también, tener cuidado para no repetir la misma en varias plataformas. De ese modo, si una acaba filtrada el criminal de turno no tendrá acceso a todas las cuentas del internauta.

Los expertos en ciberseguridad también recomiendan cambiar las claves un par de meses al año.