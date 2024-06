Taccetta: «Esquel merece un debate amplio sobre nuestra matriz productiva»

En instalaciones del Centro Cultural Melipal, el intendente de Esquel, Matías Taccetta dio por inaugurado el periodo de sesiones ordinarias 2024 del Honorable Concejo Deliberante.

En su discurso, el intendente municipal se refirió a varias acciones y la planificación de gestión para este año, a pesar de las dificultades económicas que se atraviesan a nivel municipal, provincial y nacional.

«Pese a la situación económica en la que hemos asumido este compromiso, iniciaremos este primer año de gestión con un importante abanico de obras y acciones que permitirán transformar la ciudad, apuntando al crecimiento local, al equilibrio fiscal y a la integración social», puntualizó Taccetta en el inicio de sus palabras.

El intendente hizo hincapié en un trabajo mancomunado entre todas las áreas de la Municipal, con el objetivo principal de lograr un mejor funcionamiento en todos los aspectos de la ciudad. «Debemos trabajar entre todos. No solo en turismo, sino también en producción, transporte, educación, salud. La planificación debe hacerse entre todos», remarcó.

«Esquel es un lugar atractivo para la vida al aire libre; un lugar para vivir, estudiar, hacer deporte, trabajar y disfrutar: en definitiva, un lugar para crecer y maximizar la calidad de vida de todos nosotros. De nada sirve que algunos esquelenses disfruten si otros están viviendo mal. El crecimiento debe ser armónico y con inclusión social«, agregó el intendente municipal en su discurso.

Ejes de gestión

Por otra parte, el intendente de Esquel se refirió a cada uno de los ejes de gestión: las cosas que pudieron llevarse a cabo durante los primeros tres meses y los objetivos planificados para este año.

En materia de Deporte y Cultura, Taccetta contó: “Buscamos establecer propuestas que fomenten la práctica deportiva y cultural en la población; la promoción de valores, la consolidación de una infraestructura adecuada y de calidad. Apostamos a una ciudad activa en Deporte y Cultura, impulsando la práctica de actividades en la población, mediante la creación de programas, proyectos y becas para todas las edades promoviendo un estilo de vida socialmente activo.

“Asimismo, es nuestro objetivo ampliar la disponibilidad de espacios para que más de 3000 vecinos y vecinas participen en las colonias de vacaciones, las 20 escuelas deportivas y decenas de talleres culturales brindados por nuestros docentes”, agregó el intendente.

De esta manera, también destacó el convenio firmado con el ministerio de Educación de la provincia para el uso de los Salones de Usos Múltiples y compromiso de traspaso del edificio del Centro de Encuentro al municipio.

Además, Taccetta indicó que, junto con el gobierno provincial, “acompañaremos al Club Independiente en la construcción de la cancha de césped sintético. También es compromiso de esta gestión acompañar al Club San Martín en la adquisición del césped sintético para su institución”.

A su vez, en cuanto a la cultura, el intendente sostuvo que “nuevos espacios serán incorporados al finalizar la obra del auditorio del Centro de Encuentro. Volveremos a ser sede del Pre-Cosquín, implementaremos el programa nuevos valores artísticos, organizaremos el tercer encuentro de Hilanderas, entre otras actividades”.

Ciudad turística

En ese marco, Taccetta destacó el Régimen de Promoción de la Inversión Turística y Capacitación de la Pequeña y Mediana Empresa. “Este proyecto fue elaborado hace más de un año, anunciado durante la campaña electoral y utilizado para invitar a grandes inversores”. En ese sentido, comentó que “este mes, tendremos la visita de cinco inversores hoteleros y están muy avanzadas las gestiones para lograr la firma de la construcción del primer hotel cuatro estrellas en nuestra ciudad”.

Además, el intendente dio a conocer que se está trabajando en proyectos para elevar al Concejo Deliberante que tienen que ver con la normalización de servicios turísticos y de alquiler temporario de inmuebles y vehículos.

Por otro lado, remarcó los trabajos realizados junto con la Administración de Vialidad Provincial que es “la primera etapa de mejora del camino que va desde la Laguna La Zeta hasta el Percy, siendo este parte de un ambicioso circuito deportivo y turístico que denominamos Corredor de Las Lagunas”, agradeciendo a los inversores de Pueblo Carao que “permitirá que esquelenses y visitantes puedan disfrutar de las actividades en la laguna y las vistas privilegiadas”.

Como cierre del eje turístico, Taccetta remarcó los trabajos de relevamiento que está haciendo la subsecretaría de Turismo para convertir a Esquel como capital provincial del senderismo y montañismo, como así también la gestión para volver a ser sede de la Fiesta Nacional de la Trucha.

El crecimiento de Esquel

Para la gestión del intendente Taccetta, es de suma preocupación el alto nivel de desocupación que hay entre los vecinos. Por ese motivo, se implementará el programa de capacitaciones y la plataforma Conectar Empleo. “Es fundamental brindar oportunidades de formación que potencien habilidades y faciliten la inserción en el mercado laboral. Ofreceremos una amplia variedad de programas de capacitación, diseñados para atender diversas necesitades y sectores laborales”, manifestó.

Entre ellas, se incluyen capacitaciones en oficios tradicionales, programas específicos dirigidos al sector de la construcción, formación digital orientada a la nueva empleabilidad, cursos destinados al sector turístico y al comercio, así como iniciativas de capacitación en prácticas ambientales sostenibles.

Asimismo, desde la dirección de Desarrollo Productivo y Emprendedurismo ya se está trabajando en fortalecer el CAPEC. Próximamente, el ejecutivo municipal enviará al Concejo Deliberante el sello “Hecho en Esquel”, que identificará a emprendedores, productos y servicios que cumplen con altos estándares ambientales, sociales y de mercado. “Este proyecto incluye incentivos fiscales y líneas de crédito preferenciales, entre otros beneficios”, destacó el intendente.

Una localidad inclusiva y saludable

Sobre este eje estratégico, Taccetta indicó que se orienta a la “protección y promoción de los derechos humanos, basado en los principios de equidad, universalidad, integralidad, progresividad y la participación social en pos del empoderamiento de las comunidades y la mejora de la calidad de vida de todos los vecinos.

En ese marco, el intendente reafirmó que el compromiso es “seguir acompañando a las familias de Esquel con un espacio de contención social para adultos, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, trabajando con las instituciones descentralizadas, ministerio de Familia, actores de la sociedad civil y con los equipos de la secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat”.

Por otro lado, Taccetta aseguró que seguirán disponibles microcréditos y convenios de materiales, para que funcione como “una modalidad de cooperación, para alcanzar a más vecinos con el compromiso de cada uno de ellos en pagar, en accesibles cuotas, el acceso a materiales para el mejoramiento de sus viviendas y adquirir artefactos”.

La importancia de la educación

Tal como lo manifestó a lo largo de estos tres primeros meses, la educación será un tema principal para la gestión del intendente Taccetta. Por eso, anunció programas educativos de diferentes tipos.

Entre ellos, se destaca el programa de apoyo escolar para estudiantes de nivel primario y secundario que se dictarán en las diferentes sedes vecinales de la ciudad. También, se potenciará “el programa de becas estudiantiles para los estudiantes de diversos niveles, garantizando la oportunidad para estudiar”, expresó el intendente.

Asimismo, estará presente el programa de alfabetización y alfabetización digital para personas de todas las edades. Todo esto, de la mano con fortalecer el funcionamiento de los Puntos Digitales como centros de capacitación presenciales y/o a distancia.

Además, Taccetta aseguró que la Municipalidad continuará colaborando con el gobierno de la Provincia en cuanto al mantenimiento y acondicionamiento de todos los establecimientos educativos de Esquel. “Es y será una obligación de esta gestión, ocuparse de un pilar tan importante de toda sociedad como lo es la educación”, afirmó.

En cuanto al eje de ciudad inteligente, el intendente informó que se van a aplicar tecnologías de información y comunicación con el fin de “mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y fomentar condiciones medioambientales más favorables”. Esto incluye implementación de soluciones digitales y aplicaciones que permitan ofrecer servicios municipales más accesibles y eficientes, facilitando la comunicación entre el ciudadano y el municipio.

Algo clave para lograr una ciudad inteligente es el servicio de internet. En ese sentido, el intendente municipal destacó que “en apenas tres meses de gestión, hemos hecho posible la llegada del elemento fundamental de toda ciudad inteligente. La fibra óptica llegó a Esquel y muchos vecinos ya están disfrutando de un servicio de calidad”. Asimismo, indicó que la creación del Polo Tecnológico Esquel “ya están en marcha” y que ese espacio “estará diseñad para albergar educación, conocimiento y empresas dedicadas al software, hardware, informática, electrónica y telecomunicaciones, brindándoles condiciones competitivas y fomentando la incubación de nuevas pymes”.

El regreso de la UEPROMU

Sobre la parte final de su discurso, el intendente Taccetta destacó que “hemos vuelto a crear la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales que nos permitirá no solo elaborar los proyectos necesarios para cada área municipal, sino también trabajar en el planeamiento urbano, el ordenamiento de los servicios y el acceso a la vivienda digna de las familias esquelenses”.

Taccetta destacó las gestiones concretadas en apenas tres meses como la adjudicación y firma de contrato con el Instituto Provincial de la Vivienda para la construcción de 50 casas; el lanzamiento del plan de 50 cuadras de cordones cuneta y adoquinado; la entrega de 45 lotes con servicio en Valle Chico y la continuación de “obras importantes en la ciudad, junto al IPV y la Cooperativa 16 de Octubre como la culminación de la línea de baja tensión para poder llevar el servicio eléctrico a vecinos, tanto a los que ya están asentados como a las nuevas familias”.

Además, el intendente informó que en los próximos días “iniciaremos la obra de mejoramiento de la costanera sobre la calle Cámpora, entre las avenidas Alvear y Ameghino. Este proyecto incluirá una bicisenda, espacios verdes, mobiliario urbano que permita disfrutar del espacio público y embellecer el acceso a nuestra ciudad”.

Por otra parte, Taccetta manifestó, en cuanto a obras de gas, que “licitaremos la primera etapa de la obra de Valle Chico; compraremos los materiales para iniciar en los 41 lotes del barrio Matadero; culminaremos la obra de la planta de gas de Los Cóndores e incluiremos dentro del Plan Calor, las conexiones domiciliarias de gas que nuestras familias necesitan”. También agregó que el municipio está proyectando un nuevo ProMeBa junto con el IPV. “No queremos continuar con la política de los últimos años. Se han otorgado parcelas donde no hay servicios y en lugares que no son aptos. No queremos ofrecer falsas esperanzas, queremos entregar un espacio digno, con cordones, iluminación, servicios básicos y seguridad”.

Por último, en las últimas palabras de su discurso, el intendente expresó: “La ciudad nos pide que se debatan políticas públicas, que generen puestos de trabajo, crecimiento económico y urbanístico. La ciudad espera y merece un debate amplio y profundo sobre nuestra matriz productiva, el progreso y la inclusión de las actuales y futuras generaciones. La ciudad y nuestro presente no se cambian con palabras; se cambia con hechos. Daremos todo y nos esforzaremos para lograr el verdadero cambio en Esquel”, concluyó.