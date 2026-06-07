Deportivo Madryn igualó ante San Telmo

Deportivo Madryn empató 0-0 de visitante ante San Telmo en el estadio «Doctor Osvaldo Baletto», por la 17° fecha del torneo de la Primera Nacional 2026 (Zona A).

El equipo de Cristian Díaz alcanzó los 24 puntos y se mantiene en zona de Reducido, aprovechando la gran paridad en el campeonato; por su parte, San Telmo cortó una racha de dos derrotas consecutivas y sigue en la parte baja de la tabla con 16 unidades.

En la próxima fecha, Deportivo Madryn recibirá a San Miguel (12° con 20 puntos), mientras que San Telmo visitará a Central Norte de Salta.