GAIMAN - RAWSON - RUTA 7 - TRAGEDIA VIAL

Murió un motociclista tras chocar en Ruta 7

Un hombre de unos 40 años que conducía una motocicleta Kawasaki murió este domingo trágicamente al chocar con un utilitario Fiat Strada. El episodio ocurrió en la zona de chacras, cerca de la Escuela Agrotécnica 733 de Bryn Gwyn.

Según se supo, la víctima perdió la vida instantánea tras la fuerte colisión a poco más de 2 kilómetros de Gaiman. Policías acudieron al lugar para las primeras medidas de Criminalística junto con la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

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