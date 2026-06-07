Un herido de bala y un linchamiento en Aldea Escolar



Un hombre resultó gravemente herido por impactos de bala y el presunto agresor fue agredido por allegados de la víctima. Ambos se encuentran internados en estado crítico. La funcionaria y lafiscal de guardia, supervisan las medias en el lugar del hecho que fue calificado provisoriamente como tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

La funcionaria de guardia, Paula Bestene, y el fiscal general, Fidel González, se encuentran encabezando las diligencias e inspecciones en el sitio para coordinar el trabajo policial y asegurar las pruebas clave. Asimismo, se confirmó que el Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD) ya está interviniendo para brindar contención a los familiares de los afectados.

Una discusión que escaló en violencia

Según los primeros datos de la investigación, el incidente se desencadenó alrededor de las 06:00 horas en las inmediaciones de un local comercial de la zona. En ese lugar, un grupo de personas se encontraba compartiendo bebidas alcohólicas cuando se desató una fuerte discusión en el exterior.

La reconstrucción preliminar indica que uno de los involucrados se dirigió hacia su motocicleta, desde donde extrajo una carabina para continuar la disputa. En ese momento, la víctima intervino en el altercado, lo que generó un nuevo y violento cruce.

Tras proferir amenazas de muerte, el agresor efectuó al menos dos disparos con el arma de fuego. La víctima recibió los impactos en el hombro y en el pómulo izquierdo, cayendo gravemente herida al suelo.

Respuesta violenta

Al ver lo sucedido familiares y allegados de la víctima, en una situación de extrema tensión, los familiares lograron reducir al presunto agresor por la fuerza, provocándole lesiones físicas de severa consideración antes de que los efectivos policiales arribaran al lugar para proceder a su aprehensión en flagrancia.

Estado de salud reservado

A estas horas, el panorama médico es complejo. Tanto el imputado por el ataque como la víctima permanecen internados bajo pronóstico reservado y en estado crítico en las instalaciones del Hospital Zonal de Esquel (HZE).

Debido a su situación de salud, la Fiscalía ha ordenado una custodia policial permanente para el sospechoso en el centro médico. La correspondiente audiencia de control de detención quedará supeditada a su evolución clínica, estimando que podría postergarse más allá de las 48 horas de los plazos legales habituales.

Fuente: Jornada