Incertidumbre en empresa de Madryn: Deben dos quincenas y la fábrica sigue parada

Los trabajadores de la empresa Harinas Patagónicas mantenían esta mañana cortada la Ruta Provincial Nº 1, en las afueras de la fábrica, en protesta por la falta de pago de las últimas dos quincenas. La producción está detenida en virtud de que no se le renovó la autorización a la empresa por sospechas de contaminación.

El Secretario General del Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), Luis Núñez, dio más detalles sobre el conflicto, que por ahora no parece encontrar una salida.

«Hace una semana desde la Municipalidad le habían avisado a la empresa que no les iban a extender más la habilitación provisoria, entre otras cosas porque hay una denuncia penal por el volcado de residuos al mar y por otra situación. Desde nuestra organización justamente estamos tratando de averiguar qué es lo que llevó a que no se le otorgaran más las habilitaciones, porque lo habían hecho hasta este momento. Sí hubo una serie de reformas que la empresa hizo, eso se puede verificar«, aseguró el sindicalista, en diálogo con AzM Radio.

El estado de incertidumbre preocupa a los 50 trabajadores y a sus familias: «El tema ahora es que la empresa perdió los embarques y ahora los clientes, que acostumbran a adelantar los pagos, no quieren bajar ese dinero a Harinas Patagónicas hasta que no estén los embarques hechos. En el medio están los trabajadores. Hoy la planta está parada y para ellos eso significa no poder cobrar sus salarios«.

