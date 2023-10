Para la Asociación de Magistrados, «la incompatibilidad de Iturrioz es obvia»

La jueza penal y presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut, Carina Estefanía, se expresó en contra de que el fiscal general Héctor Iturrioz sea beneficiado con una licencia para ejercer el cargo de ministro de Justicia y Seguridad a partir de diciembre.

La magistrada esquelense, que habló en nombre de la Asociación que ella preside, dijo que la incompatibilidad del fiscal es «obvia».

«Hemos manifestado nuestra preocupación en base a este punto. Es un análisis directo de la norma constitucional, que entendemos que es clara y no deja margen de duda. Es una norma prevista por el constituyente para asegurar el sistema republicano que se basa en la división de poderes. El Poder Judicial está para controlar los actos de gobierno. Quien trabaja en un cargo político del Poder Ejecutivo difícilmente pueda luego ejercer la magistratura con imparcialidad«, aseguró.

En esa línea, insistió en que «la norma no es caprichosa. Está prevista por algo por el constituyente. Es tan obvia la incompatibilidad, que es difícil de explicar. ¿Qué pasaría si en lugar del fiscal Iturrioz fuese la jueza Karina Estefanía la que va a trabajar al Ejecutivo? Claramente, no me darían la licencia».

Entrevistada por Clave Política, el programa de análisis de AzM TV, Estefanía recordó los antecedentes judiciales que abonan la postura de la Asociación de Magistrados.

«El Superior Tribunal de Justicia ya tuvo dos situaciones de magistrados que ejercían la magistratura y consultaron la posibilidad de ir a trabajar al Ejecutivo. En ambos casos les negaron la posibilidad, les dijeron que era imposible que les otorgaran la licencia que pretende el fiscal Iturrioz por la incompatibilidad manifiesta para ejercer el cargo», marcó.

