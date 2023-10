El Secretario General del SUPA apela a la razonabilidad de Arbeletche “para que dialogue con los trabajadores”

En la mañana del día martes, el futuro secretario de pesca de la provincia, Andrés Arbeletche, dijo en declaraciones radiales que el SUPA debe apelar a la razonabilidad para no comprometer la actividad portuaria. En la entrevista, el flamante futuro Secretario, desde su punto de vista expresa y sostiene que las herramientas del Estado son limitadas y que poco va a poder hacer para interceder entre las cámaras empresarias y las entidades sindicales. También expresa que hay sindicatos “tradicionales” y cámaras que tienen razonabilidad y coherencia.

Estas declaraciones de Arbeletche llamaron la atención a las autoridades del SUPA Chubut, ya que entienden para él hay sindicatos de primera y de segunda. Continuando con las palabras, el futuro secretario expresó que la Comisión del SUPA, para él no tiene experiencia y eso hace que “se vaya más allá de lo que corresponde y que esto trae costos asociados y problemas en el muelle”.

El secretario General del SUPA Chubut, Alexis “Gallo” Gutierrez, expresó: “La Comisión Directiva del SUPA Chubut, está integrada por miembros de los cuatro puertos de la provincia. Esto no es al azar o por falta de razonabilidad, si no muy por el contrario, la conformamos con compañeros de los cuatro puertos justamente para tener una visión integral de la actividad. También debo hacer referencia o preguntar verdaderamente que quiere decir con razonabilidad, por qué defender la dignidad del salario no es razonable o alguien puede pensar que con la situación económica que atravesamos podemos tener paritarias cada 6 meses”.

En la misma sintonía, el Secretario General del SUPA destacó: “Como se puede hablar livianamente de razonabilidad y coherencia si con los trabajadores de la estiba no ha tenido contacto. Se supone que él va a ser el que conduzca los destinos de la actividad pesquera de la provincia y por si no lo sabe, los trabajadores somos una parte fundamental, salvo que sólo quiera escuchar al sector empresario. Mal se puede hablar de razonabilidad y coherencia sin escuchar a todas las partes intervinientes. Para interiorizarse sobre el tema, lo invitamos públicamente a que nos reunamos y así pueda conocer cuál es la realidad. Las puertas de nuestro sindicato están siempre abiertas”.

En la misma entrevista Arbeletche manifiesta “Cuando uno asume un cargo tiene que dejar de lado el sector al que representa y representar a todos”. Al respecto de este punto, Gutierrez profundizó: “Sobre este punto, por ahora, es en el único en que estamos de acuerdo. Yo represento a los trabajadores de la estiba a todos por igual y vamos a defender hasta las últimas consecuencias los puestos de trabajo y el salario digno. Quisiera ver qué pensarían los empresarios si tuvieran que congelar sus ingresos por 6 meses”.