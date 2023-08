Víctimas podrán aportar evidencia digital de manera rápida y segura

El software “Espejo Chubut” permite generar “una copia” de los contenidos en un dispositivo electrónico de forma admisible en un proceso penal, y comenzará a ser utilizado en las Comisarías, para que la víctima pueda aportar las pruebas directamente al momento de efectuar la denuncia.

Espejo Chubut “Es una metodología de extracción y preservación de elementos digitales de un celular. Cuando una víctima o testigo quiere aportar evidencia, por ejemplo, chats o audios de WhatsApp, o mensajes por Facebook o Instagram, se puede generar evidencia digital apta para un proceso penal. ¿Cómo? El teléfono se aporta, se conecta y se genera un registro de conexión, grabado y extracción. De esta forma tiene una “cadena de custodia”, explicó el licenciado Ariel Aburto, perito informático forense de Puerto Madryn.

Ahora, los peritos informáticos capacitaron al personal de la Fiscalía en la utilización del software y el próximo paso es capacitar a personal policial para su aplicación.

“Es útil en causas por amenazas, desobediencias o estafas. La víctima ya podrá aportar la prueba directamente al momento de hacer la denuncia en la Comisaría sin necesidad de tener que ir hasta la Fiscalía para descargar la evidencia digital”, destacó el fiscal Jorge Bugueño.

“Sucede que muchas veces se querían aportar “capturas de pantalla”, pero actualmente, con la ley argentina, las mismas no constituyen una prueba sino un “indicio” que debe ser probado mediante una pericia. Es decir, debe pasar por un proceso de peritaje para comprobar su origen y que no exista algún tipo de manipulación de las pruebas, para que no sea fácilmente impugnable por la parte contraria. Con este software, esta situación queda resuelta”, destacó el profesional.