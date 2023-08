El sueño del pibe: El patagónico que jugará con Messi en Inter de Miami

Tomás “Toto” Avilés fue oficializado como nuevo jugador del Inter Miami y será así un nuevo refuerzo para el conjunto dirigido por Gerardo Martino.

“Fichamos al defensor Tomás Avilés hasta la temporada 2026. El central se une al Club procedente del Racing Club argentino como parte de la iniciativa Sub-22 de la MLS”, indicaron las redes sociales del club.

El defensor santacruceño dio sus primeros pasos en el Atlético Boxing Club de Río Gallegos, llegó a la primera de Racing, jugó el mundial con la selección Sub 20 de Mascherano y será compañero de Lionel Messi.

Oficial✍🇦🇷 Bienvenido, Toto!

