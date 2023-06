Huelga en aeropuertos afecta a vuelos en Italia y en Francia

Los sindicatos italianos del transporte aéreo se preparan para la huelga nacional de 24 horas del personal de asistencia en tierra, atención al público y handling, del control aéreo y de varias aerolíneas en los aeropuertos de Italia este domingo, 4 de junio. La fecha afectará un fin de semana largo en el país, que comienza el viernes 2 de junio, festivo nacional por la Fiesta de la República. Mietras que los sindicatos franceses convocaron a una huelga general el próximo martes 6 de junio, contra la reforma de las pensiones y la edad de jubilación que ha iniciado el Gobierno de Francia.Por lo que la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) pidió a las aerolíneas cancelar un tercio de sus vuelos en París-Orly para ese día, además de un 25% en otros seis aeropuertos, debido a la participación de los controladores aéreos en la protesta.

En Italia

Los sindicatos CGIL, CISL, Uiltrasporti y Ugl Trasporti Aereo dijeron que la huelga es «en protesta de los contratos de trabajo para el personal de tierra en los aeropuertos italianos». Aseguran que los salarios y las condiciones no han mejorado en los últimos seis años, lo cual consideran «inaceptable».

La autoridad de aviación civil italiana anunciaron además a los pasajeros aéreos de que, en Italia, durante las huelgas existen las franjas horarias de protección, de 7 a 10 y de 18 a 21 horas, en las que se mantiene la operativa de los vuelos

ITA Airways ya canceló 113 vuelos nacionales, pero dice que la mayoría de los pasajeros han sido recolocados en vuelos alternativos. El personal de Air Dolomiti, subsidiaria de Lufthansa, que opera rutas desde Alemania a 13 destinos italianos, secundará ese día un paro nacional de 24 horas. También el personal de Vueling y de Volotea de todo el país estarán en huelga de 24 horas

El personal de tierra de American Airlines y Emirates estará en huelga durante cuatro horas, entre las 12 y las 16 horas.

En Francia

El 6 de junio, los sindicatos tienen previsto movilizarse una vez más en las calles para protestar contra la reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron. No obstante, la movilización nacional no solo afecta al aeropuerto del sur de París. Según la DGAC, la reducción de capacidad preventiva también afectará a uno de cada cinco vuelos con origen o destino en los aeropuertos de Lyon, Marsella, Niza, Toulouse, Burdeos y Nantes

Estas cancelaciones preventivas deben coincidir con el tráfico y el número de controladores aéreos disponibles, para evitar cancelaciones de vuelos sin que los pasajeros puedan ser notificados. Estos paros afectarán también a determinados centros de navegación aérea en ruta, que guían a los aviones que sobrevuelan el territorio nacional.

La DGAC también advirtió de que es probable que haya «interrupciones y retrasos» adicionales, aunque enfatizó que el aeropuerto Paris-Charles-de-Gaulle no se ha visto afectado por la reducción de capacidad preventiva

Los sindicatos y los partidos de oposición han liderado 13 huelgas generales nacionales desde el 19 de enero. Las manifestaciones se han vuelto cada vez más intensas después de que el presidente francés invocara el artículo 49.3 de la Constitución francesa, que permite al gobierno aprobar la reforma sin necesidad de una votación en la Asamblea Nacional. El 14 de abril, el Consejo Constitucional aprobó parcialmente el plan de reforma de las pensiones y luego el presidente lo convirtió en ley. No obstante, el 8 de junio, las organizaciones gremiales han llamado a los diputados a votar el proyecto de ley que pretende derogar la reforma previsional.