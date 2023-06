El Gobierno obtuvo financiamiento por casi mil millones de dólares

El Directorio del Banco Mundial aprobó en las últimas horas tres operaciones por US$ 900 millones cuyos fondos serán destinados a apoyar iniciativas de desarrollo en todo el país.

Los proyectos aprobados por la institución multilateral son «Energía Limpia para Hogares y Comunidades Vulnerables”, por US$ 400 millones; “Cobertura Universal Efectiva e Integración del Sistema Nacional de Salud”, por US$ 300 millones; e «Infraestructura resiliente al clima para la gestión del riesgo de inundaciones urbanas”, por otros US$ 200 millones.

El proyecto de energía permitirá, entre otros, conectar a 200.000 personas en áreas rurales remotas y generará mejoras sustantivas en eficiencia energética para más de 500.000 personas y 2.500 clubes de barrio. El proyecto de salud beneficiará a aproximadamente 19 millones de personas con cobertura de salud pública; y el proyecto de infraestructura resiliente al clima fortalecerá a las ciudades expuestas a las inundaciones, con foco en una primera etapa en las provincias del Norte Grande, Buenos Aires y Santa Fe.

Las iniciativas, todas ellas con una impronta inclusiva y un alcance federal, forman parte de una línea de proyectos de desarrollo impulsados por el ministro de Economía, Sergio Massa, junto a las autoridades del Banco Mundial.