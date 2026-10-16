El papa León XIV celebró misa y se recupera favorablemente

El papa León XIV celebró este viernes una misa en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, luego de que el Vaticano confirmara una «mejora constante» en su estado general de salud.

Así se indicó en un informe difundido esta mañana, el cual detalló: “En su cuarto día en el hospital, los médicos del papa León XIV dicen que nuevas pruebas de sangre y una radiografía de tórax confirman la mejora constante en su estado general”.

“El Papa continúa con la fisioterapia respiratoria, y está llevando a cabo sus actividades diarias normales de manera completamente independiente mientras se recupera de la cirugía del martes”, añadió el escrito, que verificó la Agencia Noticias Argentinas.

Características de la misa

En tanto, el Pontífice celebró una misa en la estancia habilitada en la décima planta del hospital Gemelli, según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede y a la misma asistieron varios miembros del personal médico y de enfermería del centro de salud, así como integrantes del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

“En su homilía, el Papa agradeció a todo el personal -médicos, enfermeros y auxiliares- la labor que realizan cada día atendiendo a los pacientes en su fragilidad y, especialmente por lo que han hecho y siguen haciendo por él”, señaló el comunicado.

Participaron el personal médico y de enfermería del hospital, que en ese momento se encontraba fuera de servicio, y miembros del Cuerpo de Gendarmería del Estado de la Ciudad del Vaticano.

El mismo Santo Padre distribuyó la comunión a los presentes en la misa.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede añadió que el domingo el Papa dirigirá la oración del Ángelus.