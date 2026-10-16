Gran expectativa ante una nueva Temporada de Tulipanes en Trevelin



Este sábado 16 de octubre se inaugurará una nueva Temporada de Tulipanes en Trevelin, uno de los atractivos emblemáticos de la primavera patagónica y una experiencia que cada año convoca a visitantes de distintos puntos del país y del exterior.

En ese marco, el aeropuerto de Esquel recibió un importante movimiento de pasajeros, con la llegada de casi 300 personas provenientes de Aeroparque (AEP) y 150 desde Córdoba (CBA) durante la jornada del jueves. En total, fueron tres vuelos con una ocupación promedio del 90%, que representan alrededor de 450 pasajeros en un lapso de seis horas, lo que demuestra un importante movimiento turístico para la región cordillerana.

La apertura oficial de la Temporada de Tulipanes 2026 se realizará este sábado 17 de octubre, a las 15 horas, en el campo de Tulipanes Patagonia, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 259, en cercanías de Trevelin.

Experiencias únicas en la primavera patagónica

Durante octubre, el Campo de Tulipanes de Trevelin despliega una amplia paleta de colores con la Cordillera de los Andes como telón de fondo, integrándose a circuitos que permiten descubrir otros atractivos de la zona, como el Parque Nacional Los Alerces y Lago Puelo, La Trochita, los viñedos y las experiencias enoturísticas, los campos de peonías, el laberinto y todo el Corredor de los Andes con sus experiencias culturales, gastronómicas y de naturaleza.

Más conectividad y promoción para el turismo de Chubut

Por segundo año consecutivo habrá conexión aérea directa entre Córdoba y Esquel. Esta ruta estratégica, que opera durante los meses de agosto, septiembre y octubre, fortalece la conectividad de la provincia y amplía las oportunidades para el desarrollo turístico de la región cordillerana.