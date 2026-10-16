Encuesta revela que 7 de cada 10 argentinos ve mal la economía



El 71% de argentinos que participaron de una encuesta considera que la situación económica del país es mala y el 75% tiene una percepción negativa del mercado laboral, según la edición de septiembre de Latam Pulse, el relevamiento mensual realizado por AtlasIntel y Bloomberg.

La encuesta, basada en las respuestas de 2.067 personas, también mostró expectativas desfavorables para los próximos seis meses, tanto en la economía nacional como en los ingresos familiares y el empleo.

Situación económica

Al evaluar la situación económica del país, mientras que el 71% de los encuestados consideró que es mala, el 21% de los consultados la calificó como buena y el 9% como normal.

En cuanto a la economía de sus hogares, el 60% la consideró mala, mientras que el 20% respondió que era buena y otro 20% la definió como normal.

En ese sentido, el mercado laboral concentró la evaluación más negativa: apenas el 13% lo consideró bueno y el 12% lo describió como normal, frente al 75% que lo calificó como malo.

Qué esperan los argentinos para los próximos seis meses

Las expectativas tampoco muestran una tendencia favorable. El 55% de los encuestados cree que la economía argentina empeorará durante el próximo semestre, frente al 31% que espera una mejora y el 14% que no prevé cambios.

Respecto del empleo, el 57% anticipó un deterioro, el 31% proyectó una mejora y el 12% consideró que la situación permanecerá igual.

En el caso de la situación de la familia, el 48% espera que su economía empeore, el 32% confía en una mejora y el 20% no anticipa modificaciones.

Decisiones de consumo

La cautela también se refleja en las decisiones de consumo: el 58,5% afirmó que realizará menos compras de bienes duraderos, mientras que el 27,3% mantendrá su nivel de adquisiciones y el 14,2% prevé comprar más.

La proporción de quienes planean reducir esos gastos aumentó 11,3 puntos porcentuales respecto de agosto.

La inflación

El estudio registró un aumento del indicador de percepción de la inflación actual, que pasó de 27,9 puntos en agosto a 30,6 en septiembre.

El índice que mide las expectativas inflacionarias para los próximos seis meses también subió, de 8,8 a 9,1 puntos.

Los principales problemas del país

La corrupción encabeza el listado de preocupaciones nacionales, con el 50,3% de las respuestas. Le siguieron el desempleo, con el 44%; la impunidad y el sistema judicial, con el 34,6%; la situación económica, con el 32,2%; y los altos precios y la inflación, con el 27,8%.

Por su parte, el debilitamiento de la democracia y las instituciones, junto con la educación, representaron el 20,2% de las respuestas cada uno, mientras que la inseguridad alcanzó el 18,9%.

Fuente: Agencia NA