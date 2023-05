Marcela Tinayre debuta como conductora de Polémica en el bar: “El mundo cambió”

“¿Cómo comenzó esta historia? Fue hace 60 años, con un mostrador, una mesa, un grupo de amigos y muchos cafés. Nunca faltaba la discusión, el debate, las charlas, las risas…Hoy, la esencia de polémica sigue siendo la misma, aunque es cierto que el mundo cambió. Polémica también cambió. Y adivinen quien lo va a conducir ahora. Yo, una mujer”, dice Marcela Tinayre en el anuncio de la nueva temporada de Polémica en el bar.

Ya pasaron seis décadas desde que Gerardo Sofovich tuvo la idea de juntar a un grupo de hombres en la mesa de un café, para hacerlos debatir sobre los temas de actualidad en un sketch de Operación Ja Ja. Juan Carlos Altavista como Minguito Tinguitella, Jorge Porcel, Carlos Carella y Rodolfo Crespi fueron los primeros en sentarse para hablar frente a cámara de todo lo que pasaba en el país. Detrás del mostrador, en tanto, estaba El gallego, interpretado por Alberto Irízar, acompañado de su ayudante, El Preso, a cargo de Vicente La Russa. Y el éxito fue tal, que a partir del año 1972 lo que era un simple segmento se convirtió en un programa independiente, por el que también pasaron Fidel Pintos, Adolfo García Grau, Javier Portales, Mario Sánchez, Julio de Grazia y Rolo Puente, entre tantos otros.

Lo cierto es que este ciclo pensado con una mentalidad netamente masculina, en los últimos años se fue readaptando y sentó a su mesa a algunas mujeres. Entre otras, han sumado sus voces al debate Virginia Gallardo, Luisa Albinoni, María Fernanda Callejón, Luciana Salazar, Mercedes Ninci y Marcela Tauro, entre muchas otras. Pero el programa, que también tiene su versión en la televisión paraguaya y uruguaya, siempre había contado con un hombre en la conducción. Hasta ahora.

“Yo tenía muchas ganas de hacer un programa con hombres. Se lo había propuesto a Martín Kweller y bueno, de golpe surgió esto. Me llamó Gustavo Sofovich y viste cuando sondeás y llamás a tres o cuatro capos de productores y preguntás: ‘¿Che, cómo me ves?’ ‘Fantástico’, me dijeron. Así que estoy encantada de la vida”, había expresado Tinayre en declaraciones a Socios en el espectáculo luego de que se confirmara que iba a ser la nueva anfitriona del ciclo.

Y, tras los primeros ensayos, aseguró: “Me parece que hay también un doble discurso, te guste o no te guste, también hay un discurso de las mujeres, más femenino, y me gusta. Me gusta ese feedback que se genera entre los participantes y yo, es muy picante. Estuvo interesante, divertido, ameno, la verdad que parecía un programa al cien. Que después de 60 años de Polémica yo sea la primera mujer en conducirlo me hace sentir agrandada como galleta en un vaso de agua. Me gustó mucho. Y ojalá que a la gente también le guste mucho”.

Después de que se barajaran muchos nombres de parroquianos, que seguramente irán rotando con el correr de los días al igual que sucedió en la última temporada conducida por Mariano Iúdica en 2021, se supo que esta noche a las 23:15 hs. se sentarán junto a Marcela ni más ni menos que Chiche Gelblung, Marcelo Polino, Flavio Mendoza, Gabriel Schultz, Eliana Guercio, Walter Alfa Santiago y Claudio Rico.

“Gustavo hacía tiempo que me venía llamando. Me encanta, porque soy una mujer que va a hacer un programa muy catalogado de machista. La mujer cambió, tiene otra importancia. Me encantó todo: otro bar, modernismo, flores… No es un programa feminista, es un programa femenino, conducido por una mujer”, señaló Tinayre en diálogo con LAM.

Y confirmó que el programa irá de lunes a viernes después de Noche al Dente, el ciclo de Fernando Dente, hasta que debute ShowMatch. “Me encanta ese horario. Cuando arranque el Bailando, a finales de julio o comienzos de agosto, vamos a ir los domingos a la noche y un día en la semana, los miércoles, que es cuando descansa Marcelo Tinelli”.

Cabe recordar que Marcela, que viene de hacer Las rubias en Net TV, ya estuvo al frente de Las cortesanas en ElTrece, Posdata en América y Utilísima en El Nueve y Telefé, entre otros tantos ciclos, además de haber sido la encargada de reemplazar a su madre en Almorzando con Mirtha Legrand y La noche de Mirtha en varias oportunidades. “Tinayre era la novedad que necesitábamos para un programa que ya tiene 60 años y que fue conducido siempre por hombres”, remarcó Sofovich feliz de contar con ella en la nueva temporada de Polémica en el Bar.

