Ariel Salvador: “Voy a ser el próximo Intendente”

El precandidato a intendente de Puerto Madryn por Juntos por el Cambio, Ariel Salvador, habló con este medio y comentó el trabajo que viene llevando adelante para ser el próximo mandatario a partir de diciembre de este año y aseveró que está listo para ser quien conduzca la ciudad por los próximos cuatro años. “Voy a ser el próximo Intendente. Soy la opción indicada”, dijo.

“Desde donde me tocó trabajar, siempre fui responsable al 100%. Tuve el compromiso con mi trabajo y con la gente que tenía a cargo. Durante estos años que acompañe el Gabinete Municipal demostré con trabajo lo que puedo hacer”, destacó Salvador.

Seguidamente, ex subsecretario de Servicios Públicos de la comuna manifestó que “yo nunca participé de las listas de concejales de Gustavo o Ricardo, no compartimos cuestiones ideológicas. A mí me llaman porque soy cuadro técnico, por el conocimiento y las relaciones laborales que tenía”.

Afirmó haber sido siempre radical y que se apartó en su debido momento por diferencias con “otros correligionarios”.

“Yo no entré a los codazos en el espacio político, se dieron algunas charlas y con el correr de los días se dio que yo fuera el candidato. Tengo mucha llegada a los barrios, yo los camino todos los días y eso me potencia”, añadió Salvador.

Por último aseguró que tiene un gran acompañamiento de la gente radical, ya que hasta el momento junto más de 400 avales y para el fin de semana espera llegar a los 500.

Vale destacar, que con el correr de los días se conocerá la lista de concejales que acompañará a la fórmula que propone a Ariel Salvador y a Gisselle Cabrera.