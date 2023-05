Aguilera y Leyla Jones recibieron a dirigentes de la ATECH

En el marco de un nuevo paro de la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECH), las diputadas Leila Lloyd Jones y Andrea Aguilera recibieron en la Legislatura provincial a los docentes y escucharon los reclamos que vienen planteando al gobierno.

Bajo las consignas “Escuelas Dignas” y “Ningún docente pobre” la entidad gremial se hizo presente con la intención de que los legisladores puedan brindar una mano ante la situación que atraviesa la educación en todo el territorio provincial.

Tras escuchar los reclamos, la diputada de Juntos por el Cambio Aguilera manifestó que “hay una falta de políticas educativas que atiendan la situación pedagógica de los chicos en Chubut. El único perjudicado es el niño. Los olvidados del peronismo en la provincia son los chicos”.

“Hoy vemos las consecuencias. Adolescentes que salen de la primaria escribiendo en letra imprenta, sin saber comprender textos y con varios problemas pedagógicos”, añadió.

Seguidamente, la legisladora declaró que “hay una interrupción del ciclo lectivo que no se ha podido regularizar en estos últimos años, con continuas medidas del gremio por culpa de un Gobierno que no ha podido o no ha querido dar solución al conflicto docente, lo que genera que nuestros niños no puedan tener clases de forma regular”.

Por otro lado, adelantó que pedirá la interpelación al Ministro de Educación para que brinde “explicaciones de lo que se está realizando en la paritaria docente y porque en medio de una paritaria se genera esta situación de paro educativo, qué está pasando con el transporte escolar, con la quita hora que no se le paga a los docentes, entre otros temas”.

Remarcó que de todas formas creen que esas respuestas no están, porque el Ministerio no se ha ocupado de los temas y tampoco tiene una solución para acercarle al sector docente.