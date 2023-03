Nuevo reclamo de ex trabajadores de Alpesca

En la mañana de este martes, un nutrido grupo de ex empleados de Alpesca se movilizaron hasta las puertas de Red Chamber e hicieron visible el reclamo para ser incorporados y comenzar a trabajar.

El titular del Sindicato de Industrias de la Alimentación (STIA), Oscar Hughes, confirmó que hay 100 personas que todavía no han podido reinsertarse laboralmente y continúan en una nebulosa de incertidumbre.

“Estamos pidiendo la incorporación lo más pronto posible. Pedimos la intervención de la Secretaría de Trabajo de la Provincia y de la Secretaría de Pesca de Chubut para que los compañeros que llevan 9 años de espera puedan volver a trabajar”, añadió Hughes y luego sostuvo que “a Red Chamber le sobra pescado y en vez de incorporar trabajadores deja que se le pudra la materia prima”.

Seguidamente, el gremialista indicó que la protesta tuvo su inicio luego del pedido de audiencias y respuesta negativas por parte de las autoridades de la entidad.

“Hay más de 20 trabajadores que se jubilaron, fallecieron o fueron despedidos y nunca se repuso esa mano de obra”, agregó.

En tanto, Hughes declaró que “las autoridades provinciales se tiene que poner al frente de esto y darle una pronta solución. Con la Ley de Pesca la empresa podría contratar a todas estas personas e incluso a más”.

Por último, dijo que si la empresa no incorpora a los ex trabajadores de Alpesca, solicitarán a la Legislatura Provincial que se le quite un permiso de pesca a la empresa y este sea entregado a otra firma que quiera incorporar a los desempleados.