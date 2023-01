Shakira y Bizarrap quemaron las redes con la Session #53

Después de una enorme expectativa generada por los posteos de Sahkira y Bizarrap en sus redes sociales, finalmente este miércoles por la noche la cantante colombiana estrenó su nueva canción en colaboración con el productor argentino en la “BZRP Music Session #53”.

Los protagonistas habían sorprendido ayer desde sus cuentas de Instagram para confirmar oficialmente la inminente llegada de esta canción que vuelve a conectar a la colombiana con un artista argentino desde aquellas recordadas alianzas con Gustavo Cerati en “No” y con Mercedes Sosa en “La Maza”.

Con la premisa de evocar musicalmente a la década de los ochentas, Bizarrap apeló a su artillería de sintetizadores para crear una pista de hyper-pop moderno y a la vez nostálgico.

La cantante, por su parte, apeló a la descarga confesional para escribir sus partes: “Esto es pa’ que te mortifique’, mastique’ y trague’, trague’ y mastique’. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques”.

Los artistas estrenaron también un video oficial que mantiene la línea estética de las «Bzrp Music Sessions» con el productor sentado frente a la computadora y su invitado cantando a cámara en el icónico estudio doméstico.

Un detalle que se puede observar en el video es la animación realizada por la directora Julita Conde, un homenaje al famoso video del tema «Take on me» de A-Ha, uno de sus favoritos. Conde suele acompañar con sus creaciones tanto los videos como las presentaciones en vivo de Bizarrap. También realizó videos para Lit Killah, Khea y Trueno, así como proyecciones en shows de Cazzu y Emilia Mermes.

“Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Me dejaste de vecina a la suegra. Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”, frasea la misma estrofa.

Como una estrategia promocional para encender los rumores, esta semana sobrevolaron avionetas por la ciudad balnearia de Mar del Plata con pancartas que decían «una loba como yo, no esta pa’ tipos como tú», la frase más jugosa del estribillo.

El productor musical viene de cerrar el 2020 como el argentino más escuchado del mundo, según datos oficiales de Spotify, la plataforma de música con más de 456 millones de usuarios en todo el mundo.

En la Argentina, Spotify reveló que el género urbano se consolidó entre las preferencias de los oyentes a nivel mundial, y él con su «Session #52» junto al español Quevedo fue la que más reproducciones registró en el país.

En tanto, la compositora y cantante Shakira lanzará este año su duodécimo álbum de estudio «Monotonía», que ya tuvo dos anticipos («Te felicito» y el que da título al disco que la reúne con el puertorriqueño Ozuna y se conoció el 19 de octubre pasado).