Taiel Mantello se traza importantes objetivos para 2023

El atleta comodorense, Taiel Mantello, participó días atrás en México en FISU América Games Mérida 2022, competencia en la que consiguió la medalla de bronce en la prueba de salto en alto.

Tras este logro, el chubutense se traza importantes metas de cara a 2023, como lo serán los Juegos Mundiales Universitarios FISU, a desarrollarse en China.

Bronce en México y con sueños de Mundial

El deportista de Comodoro Rivadavia, Taiel Mantello, hace pocas semanas conquistó la medalla de bronce en FISU América Games Mérida 2022, en salto en alto y se colocó en el tercer lugar en el podio.

En la prueba de Salto en Alto, el atleta comodorense logró una marca de 2 metros y se subió al podio en Mérida, México. Mantello estuvo presente con el acompañamiento del Estado municipal a través de Comodoro Deportes.

En la competencia en los II FISU América Games, Mérida 2022, la delegación argentina logró sumar medallas con el equipo de Atletismo, el cual cosechó la dorada con Estanislao Mendivil, y dos medallas de bronce en manos de Ignacio Sambucetti y el comodorense Taiel Mantello.

«Logre un buen resultado, quedando en el tercer lugar. Fue muy linda experiencia» manifestó el atleta que la próxima semana estará presente, en los Juegos Universitarios Argentinos que se llevarán adelante en Mar del Plata.

Para cerrar el calendario es un buen balance para Mantello que según sus propias palabras «no superé mi marca personal (2,06 mts.) por el tema de que a comienzos del año perdí la pretemporada por una operación que tuve y cuando me estaba recuperando, al mes siguiente me desgarré el isquiotibial» sin embargo agregó que «pude representar bien a la Argentina y dejé lo que más pude y logré recuperar el año con esas marcas».

El próximo objetivo para el deportista local será confirmar su participación para los Juegos Mundiales Universitarios FISU (Federación Internacional del Deporte Universitario), a desarrollarse en China en 2023, que hasta el momento no está confirmada la fecha para la cita mundialista.

«Si todo sale bien, entro al Mundial Universitario en China. Después de este torneo en Mar del Plata tendré de 15 a 20 días de descanso y luego ya empiezo con la pretemporada, preparándome a full para el año 2023» señaló Mantello.

El deportista compartió, nuevamente, la necesidad de encontrar sponsors económicos, además de recibir ayuda para contribuir a la causa ya que participar a nivel internacional tiene un costo elevado.