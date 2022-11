Taboada: “Si Ricardo Sastre es candidato a Gobernador, lo vamos a apoyar”

El secretario General del Sindicato de Camioneros, Jorge Taboada, se refirió a la situación política en Chubut de cara al 2023. “Siempre apuesto al Peronismo unido en Chubut, porque si estamos unidos es muy difícil que nos ganen”, aseveró.

“Nosotros tenemos una herramienta propia, nuestro partido político Cultura, Educación y Trabajo (CET) y desde este sector buscamos que el año que viene se pueda avanzar para que la provincia tenga un Gobierno Peronista”.

Por otro lado, el gremialista indicó que “la prioridad es trabajar para que la gente tenga acceso a los derechos. Me pone muy contento compartir la misma visión con Gustavo y Ricardo Sastre, creo que si el actual vicegobernador es el candidato en el 2023, yo lo voy a apoyar”.

“Yo apoyo todo lo que tenga que ver con el Peronismo bien entendido y aplicado. Este peronismo que hay en la actualidad en nuestra provincia no me gusta. Quiero un Gobernador que se plante ante el Gobierno Nacional y reclame lo que le recorresponde a Chubut”, aseguró fervientemente.

Luego, añadió: “Me gusta solucionar los problemas a la gente y los dirigentes que tienen una propuesta seria. La provincia necesita un representante que consiga las obras que nos merecemos por todo lo que Chubut le aporta al país”.

Por otro lado, Taboada se refirió a la entrega de lotes a 35 afiliados de Camioneros Puerto Madryn al indicar que “es un día importante para las familias del Sindicato. Hacer realidad la entrega de lotes a 35 familias es una situación que no se da todos los días y aquellos que somos peronistas nos pone muy alegres este tipo de actos”. Al tiempo añadió “estas decisiones políticas son las que debe tomar un gobernante”.

¿PASO 2023?

Por último, el Diputado Nacional mandato cumplido habló sobre la posibilidad de eliminar las Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO). “Yo creo que no hay que cambiar las reglas de juego. Se puede avanzar en este tipo de discusiones en un año que no sea electoral, si no estás cambiando las reglas de juego. Si avanzan con este proyecto es porque alguien quiere sacar un rédito político”.