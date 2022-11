Marcando territorio

El Frente Renovador Chubut busca definir candidatos en todas las localidades de la provincia de cara a 2023. Este sábado, se reúne el Congreso partidario. Alejandro Sandilo, presidente del Frente Renovador en la provincia, anticipó que se está gestando el armado para las próximas elecciones, y será en el Congreso, donde resolverán cuestiones políticas e institucionales del partido.

Si bien por el momento no hay acuerdos definidos con otras fuerzas políticas, Sandilo reconoció que antes del cierre de este año, se conformarán las alianzas electorales de cara a 2023.

“Estamos dando los pasos legales que corresponden para culminar todo este proceso de armado”, dijo el titular del FR, al tiempo que reconoció, «por el momento no se puede hablar de alianza con ningún partido político».

Si bien Sergio Massa, presidente del Frente Renovador a nivel nacional, no podrá participar del Congreso en Chubut, se espera la presencia de destacados referentes nacionales.

La cita es este sábado 12 de noviembre en Lago Puelo, donde el Frente Renovador comenzará a mover el damero y marcar territorio en la previa de las negociaciones con otras fuerzas políticas para las elecciones del próximo año.