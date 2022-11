El primer Jardín de Infancias del CONICET se inauguró en el CENPAT

Este viernes fue inaugurado un nuevo espacio educativo en Puerto Madryn. Se trata del Jardín de Infancias “Veyi Bianco”, , un proyecto con carácter integral, abierto, inclusivo y con perspectiva de género, destinado a infancias desde los 45 días a los 3 años inclusive, que funcionará dentro del propio predio del CENPAT.

El espacio, financiado íntegramente por el CONICET, fue puesto en valor por la presidenta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Ana Franchi quien además indicó: “Me da mucha felicidad poder estar inaugurando este Jardín de Infancias. La dificultad de las mujeres para llevar adelante una carrera científica está muy asociada a las tareas de cuidados de menores y para ello es indispensable este tipo de instituciones que le aseguren a madres, padres, cuidadoras y cuidadores tener a sus niños y niñas cerca, y que puedan acompañar la etapa de lactancia. Pero, además, nosotros y nosotras pensamos que esto tiene que ser abordado tanto por los varones como por las mujeres, hablamos de maternaje no de maternidad. El maternaje lo ejercen ambos géneros, entonces la idea es ir avanzando y este jardín será importante para las compañeras investigadoras, becarias y personal técnico, pero también para los varones que se hagan cargo de los niños y las niñas”.

Se trata del primer Centro Científico Tecnológico del país en contar con un Jardín de Infancias propio y cuenta con el apoyo y acompañamiento del Comité Institucional de Políticas de Género (CIPG), del Colectivo Ciencia Sin Machismo y de la Comisión de Familias del CCT CONICET- CENPAT.

Por su parte, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Daniel Filmus, indicó que la inauguración de este espacio representa un avance en materia de derechos para los niños y niñas. “Cuando inauguramos el nivel inicial estamos pensando en las madres, en la igualdad de género. Durante mucho tiempo se llamó guarderías y la diferencia es que pueden estar socializando en un ámbito educativo. La incorporación al sistema educativo más tarde es irrecuperable. Lo que no se aprende en esa edad se diferencia de tal manera que después cuesta recuperarlo. La idea de que el proyecto sea pedagógico en un lugar de investigación no es menor. Hay que hacer todo un trabajo para que el descubrimiento en los y las chicas pueda ser desarrollado y sembrado cotidianamente”

Al respecto, el intendente Gustavo Sastre, quien también fue parte del acto, dijo: “Que alegría me da que en Puerto Madryn podamos contar con un lugar de estas características, que sirve como espacio de formación para nuestros niños y niñas. La educación es la base fundamental para el crecimiento de una sociedad, por lo que celebramos este tipo de actos e inauguraciones”.

Un Jardín de Infancias anexo al CCT CONICET-CENPAT permitirá a las familias de niños y niñas que concurren a él poder dejarlos a cargo de profesionales docentes, que realizarán una acción educativa planificada, sustentada en principios pedagógicos de actualidad, favoreciendo el crecimiento y desarrollo mediante actividades y estímulos con criterio didáctico. También permitirá a las madres que trabajan en la institución amamantar a sus hijos o hijas durante la jornada laboral.

El Jardín de Infancias del CCT CONICET- CENPAT es una obra enteramente financiada por el CONICET, con una superficie total de más de 263 m2 y con un costo final de 42 millones de pesos. El edificio cuenta con un Salón de Usos Múltiples, espacio de recreación cubierto, sala de maestros/as, tres salas para infancias con baños incorporados, y sala pedagógica, entre otras características.

El director del CCT CONICET-CENPAT, Rolando González-José aseguró que “buscamos que nuestro Jardín tenga un efecto multiplicador en otras instituciones, en otros sectores de la comunidad, teniendo en cuenta que el avance de los discursos negacionistas del conocimiento científico debe ser contrarrestado, precisamente, a través de la dialéctica entre el sector científico y la educación”.

Veyi Bianco, fuente de inspiración

Velia Bianco, conocida como “Veyi”, fue maestra y profesora de Letras de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), formadora de escuelas cooperativas, abiertas, libres, vivas y no convencionales inspiradas en la pedagogía creada por Olga Cossettini, quien fue su colega, y en el trabajo del maestro rural Luis F. Iglesias.

Veyi nació en La Plata el 29 de agosto de 1937. Impartió clases en todos los niveles de la enseñanza: inicial, primario, secundaria, terciario y universitario. Fue Rectora del Instituto Nacional de Enseñanza Superior «R. T. Speroni» de City Bell. (1985 a 1991). Organizó escuelas cooperativas en Capilla del Monte, Córdoba, y en Puerto Madryn, Chubut. Desde 2003 es jubilada y sigue en actividades junto a universidades de la mano de Red Cossettini que trata de mantener vigente y actualizado el legado de Olga y Leticia Cossettini.

“Realmente me asombré de esta propuesta de ponerle mi nombre al jardín, pero lo acepto complacida, porque me parece que es un reconocimiento a todas las grandes personalidades que se han dedicado a la educación en este país y que, a veces, se las omite. Me parece que es un día de fiesta, que el CONICET haya encarado la construcción de este lugar, que sea un jardín donde puedan venir los y las chicas de los investigadores/as y espero que en este excelente lugar se atienda como corresponde a las infancias”, manifestó Veyi Bianco.