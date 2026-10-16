Aluar respondió duramente a Servicoop y desbarató los argumentos de Esteban Abel

Andrés Pascualini, gerente corporativo de Gestión de Personas de Aluar, respondió con duramente a los cuestionamientos que Servicoop expuso en una conferencia de prensa sobre la planta desalinizadora de la empresa.

Pascualini explicó que el proyecto de la planta desalinizadora cuenta con aprobación del Gobierno Provincial, que se han cumplido todos los requisitos para esta etapa, incluso en materia ambiental.

Asimismo remarcó que la empresa continúa pagando el agua que consume de la red y que el autoabastecimiento industrial permite dejar más agua potable disponible para Puerto Madryn.

El directivo de Aluar, rechazó que la iniciativa fuera una sorpresa: aseguró que hubo consulta pública y reuniones con el Consejo de Administración, con minutas firmadas, dejando expuesto al presidente del Consejo de Administración de Servicoop,

Pascualini no dudó al afirmar que el cobro industrial servía para cubrir el déficit eléctrico de Servicoop, un servicio que Aluar no utiliza de la cooperativa. “Eso no es solidaridad, es contabilidad creativa”, sentenció.

Además, señaló que una menor demanda industrial reduce gastos de bombeo y potabilización, y responsabilizó a Servicoop por años de obras pendientes.

«No hicieron las obras, no se adelantaron a la emergencia, cobraron tarifas altas durante años, y ahora que otro vino a resolver lo que ellos no resolvieron, pretenden regular y prohibir exactamente eso», dijo Pascualini en una entrevista donde quedó en evidencia que cualquier argumento que esgrima el responsable de Servicoop, solo expone la ineficiencia de la administración de la cooperativa para resolver el problema de fondo, que es la emergencia hídrica en Puerto Madryn.

Fuente: El Chubut