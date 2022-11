Este viernes 25, el Cenpat inaugura su Jardín de Infancias

El CCT CONICET – CEPAT inaugurará este viernes su propio Jardín de Infancias, un proyecto con carácter educativo integral, abierto, inclusivo y con perspectiva de género, destinado a infancias desde los 45 días a los 3 años inclusive, que funcionará dentro del propio predio del CENPAT.

El acto tendrá lugar el viernes 25 de noviembre a las 14 horas y contará con la presencia del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Daniel Filmus, y autoridades del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), encabezadas por su presidenta Ana Franchi; el director de Relaciones Institucionales, Alejandro Dabrowski y la gerenta de Desarrollo Científico, Liliana Sacco.

El Jardín de Infancias del CCT CONICET- CENPAT es una obra enteramente financiada por el CONICET, con una superficie total de más de 263 m2, con un costo final de 42 millones de pesos. El edificio cuenta con un Salón de Usos Múltiples, espacio de recreación cubierto, sala de maestros, tres salas para infancias con baños incorporados, y sala pedagógica, entre otras características.

El Jardín llevará el nombre de “Veyi Bianco”, reconocida maestra y profesora de Letras por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), formadora de escuelas cooperativas, abiertas, libres, vivas y no convencionales inspiradas en la pedagogía creada por Olga Cossettini, quien fue su colega, y en el trabajo del maestro rural Luis F. Iglesias. “Quedé muy sorprendida cuando me avisaron que habían elegido mi nombre para este jardín. Traté de disuadirlos, pero fue en vano. Lo acepto con mucha humildad. No sé si lo merezco, pero lo acepto como un acto de reafirmación de una gran amistad con la gente que conozco del CENPAT y de Puerto Madryn que es una ciudad en la que he vivido muy contenta”, manifestó Veyi al enterarse de la noticia.

Por su parte, el director del CCT CONICET-CENPAT, Dr. Rolando González-José, expresó al respecto: “Este Jardín de Infancias cristaliza una suma de objetivos que tenemos como institución. Por un lado, representa un avance en materia de género: la cercanía que brinda el jardín permite disminuir la brecha estructural que afecta a nuestras colegas que históricamente destinan mayor tiempo a labores de cuidados, en detrimento de su propia producción científica. Por otro lado, es una oportunidad para fomentar la mirada crítica y el abordaje científico al entorno social, cultural y natural por parte de nuestras infancias. En épocas de negacionismo científico, cultural y político, inspirar miradas humanas, colectivas, y a la vez críticas en niños y niñas es ya una responsabilidad ética, y nuestro proyecto pedagógico recoge esa mirada. Esta obra es la síntesis material de los objetivos y avances que nos hemos propuesto como institución, en el marco de una mirada de sociedad y de país, y en nuestro diálogo permanente con la comunidad”.

Cabe destacar que el Jardín de Infancias CCT CONICET – CENPAT cuenta con el apoyo y acompañamiento del Comité Institucional de Políticas de Género (CIPG), del Colectivo Ciencia Sin Machismo y de la Comisión de Familias del CCT CONICET- CENPAT.