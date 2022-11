El Gobierno provincial licitó la ampliación de la Escuela N° 182 de Trelew

El Gobierno del Chubut realizó este miércoles la apertura de sobres de la Licitación Pública N° 24/22 para la ampliación de la Escuela N° 182 del barrio Don Bosco de Trelew. La obra tiene un presupuesto oficial de 112.690.851,84 pesos y un plazo de ejecución de 240 días corridos.

El acto desarrollado en el Salón de Usos Múltiples de la Administración de Vialidad Provincial, fue encabezado por la subsecretaria de Planificación, María Lorena Lavecchia y el subsecretario de Obras Municipales, Sergio Ramón, ambos representando al Ministerio de Infraestructura, Energía y Planificación que conduce Gustavo Aguilera.

Construcciones y ampliaciones de escuelas en toda la provincia

En diálogo con la prensa, Ramón señaló que la matrícula de la escuela alcanza a los 200 alumnos e indicó que “la obra fue solicitada por la comunidad educativa, por lo que el gobernador Mariano Arcioni junto a los ministros de Infraestructura y Educación, tomaron la decisión de llevar adelante esta licitación”.

La misma “se suma a las cinco escuelas nuevas que estamos construyendo, cuatro ampliaciones en ejecución y las quince licitaciones que van a venir pronto”. En tal sentido, el subsecretario destacó la generación de fuentes de trabajo ya que “son obras que generan mucha mano de obra local, al tener una gran cantidad de edificaciones, ampliaciones y refacciones en marcha se genera mucho empleo”.

“Estamos realizando obras en todo el territorio provincial, muchas de ellas eran obras postergadas que se estaban esperando hace mucho tiempo”, recalcó Ramón.

Próximas licitaciones

En ese marco, el funcionario provincial indicó que “estamos cumpliendo con las obras que se estaban esperando hace mucho tiempo. En el área de Educación siempre hay demanda, por lo que en los próximos días se estará publicando la licitación de la Escuela 71 de Aldea Beleiro, una escuela que hace mucho está esperando una ampliación muy importante. Al igual que la Escuela 72 de Río Mayo que también se va a licitar en los próximos días”.

Con respecto a la ampliación de la Escuela N° 68 de Gobernador Costa que se iba a licitar este miércoles, Ramón explicó que quedó desierta. “Que no se haya presentado hoy ninguna oferta no significa que no se vaya a realizar, se cumplirán los procesos administrativos correspondientes para realizar el llamado nuevamente”, precisó.

La misma situación ocurrió con la construcción del Centro de Desarrollo Infantil para Sarmiento que tenía fecha de apertura de sobres para hoy, pero quedó desierta.

Detalles de la obra

Con el objeto de obtener la modalidad jornada completa, la ampliación comprende la construcción de tres aulas que estarán sobre al Pasaje Santiago del Estero, una sala de máquinas y un comedor con cocina y despensa. Para acceder al comedor se hará un nuevo conector que vinculará lo existente con la nueva ampliación.

Al finalizar la circulación sobre su costado lateral izquierdo se encontrarán dos baños adaptados. Para satisfacer el abastecimiento de agua se colocará una torretanque que también servirá para reserva de agua contra incendios.

Ofertas

El escribano General de Gobierno, Marcelo Lizurume, abrió los sobres correspondientes a la licitación N° 24/22, para la ampliación de la Escuela N° 182 de Trelew.

La primera empresa que se presentó fue Ledesma & Cia S.A quien realizó una oferta de $175.560.145,14 y una oferta alternativa que propone realizar un descuento del 5% sobre todos y cada uno de los ítems.

La segunda empresa fue Arteco S.A, quien concretó una oferta de $161.778.245,30 y presentó una alternativa con un descuento del 3,5% en todos y cada uno de los ítems.