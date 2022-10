Comienza la fiesta del deporte en los Juegos Evita Nacionales

En la tarde de este lunes, se realizó el acto de apertura de la instancia Nacional de los Juegos Evita 2022 en Mar del Plata, en una ceremonia liderada por el presidente de la Nación, Alberto Fernández.

De la competencia, participarán unos mil deportistas chubutenses, en las distintas disciplinas que comenzarán su actividad de manera intensa este martes.

Con un gran marco de público, se lanzaron los Evita

El presidente argentino Alberto Fernández inauguró durante la tarde de este lunes, las Finales Nacionales de los Juegos Evita 2022, que se desarrollarán en la ciudad de Mar del Plata desde hoy y hasta el próximo sábado.

Del acto de apertura, desarrollado en horas de la tarde en la plaza Almirante Brown, participaron también el ministro de Deportes y Turismo, Matías Lammens, y de Cultura, Tristán Bauer, entre otras autoridades nacionales y provinciales, entre quienes se encontraba el presidente de Chubut Deportes, Gustavo Hernández.

En dicho acto, el presidente Fernández hizo reconocimientos a deportistas destacados en los recientes juegos Suramericanos desarrollados en Asunción, Paraguay, entre las que se encontraba la chubutense Salma Antorena, en lo que fue la primera gran alegría para nuestra provincia en este evento.

Chubut histórico

La provincia del Chubut es parte del evento con la delegación más grande de la historia de estos juegos, compuesta por más de 900 personas, sumando deportistas, entrenadores, cuerpo médico, asistentes, coordinadores, choferes, equipo de prensa y autoridades; que arribaron este domingo por la mañana bajo la logística de Chubut Deportes y fueron alojándose en cada uno de los siete hoteles que el ente deportivo designó para la competencia: Saint Honore, Brunetti, Obras Sanitarias, Los Fuegos, Foeva, Miglierina y Gerónimo Izzeta

Luego del almuerzo en cada alojamiento, la delegación realizó el proceso de acreditación correspondiente en el Centro de Educación Física marplatense para luego disfrutar del primer momento de esparcimiento y relajación, para reponer energías después de un largo viaje.

Algunos decidieron quedarse en los alojamientos a descansar, otros pasearon por la peatonal y centro de “La Feliz”, mientras que un importante número de chicos, aprovecharon la excelente jornada que recibió a la delegación de Chubut para disfrutar de la costa, el mar y la arena.

La ceremonia, contó con la actuación del artista trappero Rusherking, uno de los músicos más convocantes del momento, generando una enorme atracción entre los jovencitos deportistas y público en general.

A jugar

Este martes a partir de las 8 de la mañana, Chubut competirá en todas las disciplinas del encuentro que reúne al país en pos del desarrollo deportivo social. Serán más de 50 deportes que se llevarán a cabo en numerosos escenarios deportivos de “La Feliz”.

La oferta deportiva es muy amplia para los deportistas convencionales: acuatlon, escalada, judo, rugby, ajedrez, esgrima, karate, skate, atletismo, fútbol 11, levantamiento olímpico, taekwondo, bádminton, fútbol 7 mixto, lucha grecorromana, tenis, básquet 3 vs 3, futsal, lucha libre, tenis de mesa, básquet 5 vs 5, gimnasia artística, natación, tiro, tiro con arco, boxeo, gimnasia rítmica, natación artística, tiro con arco, canotaje, gimnasia trampolín, optimist, vóley, cestoball, handball, patín artístico, vóley de playa, ciclismo, handball de playa, patín carrera, windsurf, ciclismo de montaña, hockey, pelota paleta.

En el área de Discapacidad, las disciplinas van a ser atletismo, natación, bádminton, power lifting, básquet 3×3, taekwondo, boccia, tenis, fútbol 3, tenis de mesa, goalball, vóley sentado.

“Un camino al futuro”

El coordinador provincial de Boxeo, el ex doble campeón mundial Omar Andrés Narváez, en la previa del acto inaugural se mostró “contento de estar una vez más en Mar del Plata, para vivir una nueva y hermosa experiencia junto a los chicos. Ya les estuvimos hablando de la importancia que tienen los juegos Evita, porque puede ser un evento que les abra un camino hacia el futuro nacional o internacional. De igual modo, nosotros también pretendemos que los chicos disfruten de este viaje y la experiencia”.

Agregó que en su experiencia personal “es mi tercer Nacional Evita y nunca dejo de disfrutarlo. Ojalá pudiera venir todos los años y seguir colaborando con los chicos, porque están en una edad muy linda, en la cual uno les puede transmitir cosas importantes de la vida, porque no sólo se trata de competir, sino que el aprender los valores del compañerismo, la solidaridad y el saber que están representando a Chubut, no a una ciudad o un club”.

En el final, refiriéndose a la parte deportiva, remarcó que “este año venimos con un buen equipo, porque se pudo hacer el provincial gracias a Chubut Deportes y los chicos pudieron competir y eliminarse. El grupo viene bien armado y creo que tenemos buenas chances de pelear medallas”.