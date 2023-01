Lammens aseguró reuniones positivas con vistas al Mundial 2030

Entre Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, se trabaja en una propuesta a presentar ante FIFA para ser sedes de la edición 2030 del Mundial de futbol.

Soñando con recibir el Mundial del 2030

El Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, se expresó este jueves con respecto a las reuniones que mantuvo con funcionarios y dirigentes de Uruguay, Paraguay y Chile para avanzar en el objetivo conjunto de organizar el Mundial de 2030.

«Es un proyecto que tiene a los cuatro países entusiasmados y estamos en la etapa de definición de las sedes», indicó.

«Habrá una competencia muy dura con España-Portugal, pero creemos que el hecho de que sea a cien años del primer Mundial, disputado en Montevideo, esa cuestión debe ser tenida en cuenta. Porque más allá de lo material, la infraestructura o la capacidad económica, el centenario del primer Mundial tiene que ver con lo que significó y significa el fútbol sudamericano», concluyó Lammens.

En caso de ganar la candidatura, la Argentina será el país con más sedes a disposición.

Presencia en Qatar

Por otro lado, pensando en el próximo Mundial de Qatar 2022, Lammens indicó que su cartera trabaja en una exposición que se llevará a cabo en un espacio que será cedido por la FIFA y por la organización local, que contará con material didáctico e interactivo de nuestro país.

Asimismo, también se podrían agregar camisetas y objetos de los mejores jugadores argentinos de la historia, Diego Maradona y Lionel Messi.

«Los ojos del mundo estarán puestos en Qatar y eso siempre es una oportunidad no sólo para vender el turismo en Argentina, sino para mostrarles nuestro país en un evento al que van millones de personas de todas partes del mundo. Por eso, ya estamos trabajando en tener alguna participación en un determinado sector que la FIFA y la organización del Mundial les van a dar a cada uno de los países», adelantó Lammens en diálogo con Télam Radio.

«Estamos seguros de que van a ser muy convocantes, ¿Qué futbolero del mundo no va a querer ver algún objeto de Diego o un botín de Messi? Ya estamos trabajando y preparando eso para tener presencia en Qatar y para que el mundo pueda ver cómo en la Argentina no sólo se respira fútbol, sino que también tenemos mucho para mostrar», añadió.