Chubut eliminaría las PASO

T#ras varias semanas de rumores y especulaciones en torno a las elecciones 2023 en Chubut; en las últimas horas se conoció que la Legislatura estaría presta a debatir y aprobar la eliminación de las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) en la provincia.

Todo parece indicar que hay acuerdo entre diversos bloques legislativos para dar tratamiento y posterior aprobación a la iniciativa de eliminar las PASO, como así también la posibilidad de reelección de intendentes y jefes comunales.

Los diputados provinciales vienen elaborando un borrador que tiene por objeto reformar la Ley Orgánica de Partidos Políticos, que expondría entre los argumentos razones de carácter económico, con referencias al “alto costo involucrado en la puesta en funcionamiento de las Primarias Abiertas”, asunto que habría sido expuesto por todos los sectores partidarios involucrados en la propuesta de avanzar en la eliminación de las PASO.

El texto del borrador aborda cuestiones tales como la Reconocen los actuales legisladores que aquella incorporación tenía la intención de profundizar la intensidad de la democracia chubutense, poniendo a disposición del elector una mayor oferta electoral e intentando asimismo mejorar las condiciones de participación dentro de los Partidos Políticos.

Según revelaron fuentes legislativas, se ha cuestionado la obligatoriedad que el sistema impone en los ciudadanos exigiéndoles involucrarse en la vida interna de un Partido Político al que no decidieron voluntariamente afiliarse. Por ello, sostienen que la idea de la obligatoriedad “se encontraría involucrada con una imposición ilegítima a la libertad de las personas, estableciendo condiciones de tipo perfeccionistas”.

Así las cosas, entre otros argumentos que se esgrimirán para dar vuelo a la reforma de la ley vigente, se establece que las PASO no dieron resultado en cuanto al objetivo de incrementar la participación, y según trascendió, ya habría acuerdo entre los sectores con representatividad en la Legislatura de Chubut para aprobar la iniciativa.

Reforma mediante, el texto de la ley sería: “Para la nominación de candidatos a cargos públicos electivos los Partidos podrán optar por incluir en sus Cartas Orgánicas cualquier sistema de elección de candidatos que contemple la representación de las minorías. El procedimiento deberá incluir: a) Convocatoria previa con un plazo no menor de treinta días. b) Publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial y en un medio gráfico de circulación provincial. c) Clara descripción de la candidatura de que se trate. d) Plazo de presentación de listas.”

Todas las voces, todas

Inicialmente serían los legisladores del oficialismo provincial quienes impulsarían el proyecto de reforma, pero está claro que habrá apoyo de la mayoría del justicialismo fraccionado en varios bloques. También habría acuerdo del radicalismo para avanzar en este sentido. Claramente el sector que se opone a esta iniciativa es el PRO, que no cuenta con representación legislativa.

Mientras el presidente del PRO, y senador Ignacio “Nacho” Torres, al igual que otros dirigentes de su partido a nivel nacional, inundaron las redes sociales cuestionando la intención de eliminar las PASO en Chubut; el titular del PJ Chubut y senador, Carlos Linares reconoció que es “partícipe de una sola fecha electoral y sin las PASO”.

Reelección de intendentes

Lo que plantean los intendentes y jefes comunales es la modificación de un artículo de la Ley XVI N° 97 que limita las reelecciones a dos periodos consecutivos. Se habilitaría de este modo a quienes ganaron en 2015, y repitieron en 2019 por un segundo mandato, a que se puedan postularse en 2023, cuestión que ahora tienen vedada.

Esta norma rige desde 2016 y en su Artículo 1° señala: “Sustitúyase el artículo 8° de la Ley XVI N° 46 (antes Ley N° 3098), el cual quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 8°.- El Intendente y los Concejales serán elegidos directamente por el cuerpo Electoral de la Corporación Municipal, durarán cuatro años en sus funciones. El Intendente puede ser reelecto por un segundo mandato consecutivo. Para poder aspirar a una nueva elección deberá dejar transcurrir un período completo de cuatro años. Esta limitante no es aplicable a los Concejales”.

En tanto, en el Artículo 2° se indica que “Para los Intendentes electos en el año 2015 se considerará que el actual período es el primer mandato”. Es decir, quienes fueron electos en 2015 y reelectos en 2019 ya no pueden postularse en 2023, y eso es lo que pretenden modificar.