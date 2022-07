El Gobierno analiza implementar un dólar turista, entre otras medidas

El Gobierno analiza nuevas medidas económicas, que serán anunciadas en los próximos días tras una reunión del gabinete económico que encabezará este jueves la ministra Silvina Batakis. Entre ellas se encuentra la posibilidad de un “tipo de cambio diferenciado para el turista extranjero”, con el objetivo de que los dólares “ingresen al Banco Central” para fortalecer las reservas.

«En la reunión de hoy la ministra Batakis hizo un informe de la situación. Mañana ella tendrá reunión de gabinete económico donde se van a analizar diferentes medidas. La ministra y el gabinete económico las van a comunicar hacia fin de esta semana o la semana que viene», informó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, en una conferencia de prensa que se realizó en la Casa de Gobierno tras la reunión de Gabinete.

En ese sentido, la portavoz agregó: «Comprendemos y tenemos empatía con la sensación de incertidumbre que generan las informaciones acerca del dólar blue, que no tiene impacto en la economía real», pero -insistió- «será la ministra quien va a comunicar las medidas después de la reunión de mañana del gabinete económico».

Por otra parte, en la rueda de prensa, el ministro de Turismo, Matías Lammens, destacó que «el turismo receptivo se está recuperando con muchísimo vigor» y dijo que la Argentina «necesita de los dólares que traen esos turistas».

«Hoy por la brecha cambiaria muchos de esos dólares no entran al Banco Central. Estamos trabajando con el Ministerio de Economía para que los turistas liquiden esos dólares y lo puedan cambiar en el mercado único de cambio. En los próximos días habrá novedades en ese sentido», informó el funcionario.

Sobre esas nuevas medidas que se analizan, Lammens explicó: «Necesitamos que los dólares ingresen. Apuntamos a un cambio diferenciado para el turista, que pueda liquidar sus dólares en el mercado formal a través de la tarjeta de crédito u otro medio pueda acceder a un tipo de cambio diferenciado que se acerque al dólar Mercado Electrónico de Pagos o contado con liquidación».

Otra de las voceras de la reunión de Gabinete fue la ministra de Salud, Carla Vizzotti, quien anunció que el viernes a la mañana llegará al país una primera entrega de 2,7 millones de vacunas contra el coronavirus para iniciar el esquema para los niños y niñas a partir de 6 meses.

Durante el encuentro de este miércoles, encabezado por Juan Manzur, se analizó la marcha y el diseño de las políticas públicas y del encuentro -que se realiza cada 15 días- participó por primera vez la ministra Batakis.

«Junto a las ministras y ministros mantenemos un nuevo encuentro de Gabinete para profundizar la agenda federal y coordinar acciones que promuevan el desarrollo del país. Queremos más producción, trabajo e igualdad para todas y todos #Integración #Federalismo», publicó el jefe de Gabinete en su cuenta de Twitter apenas iniciada la reunión a las 7.40 en el Salón Eva Perón, ubicado en el primer piso de la Casa de Gobierno.

Además de Manzur y Batakis, participaron los ministros de Justicia, Martín Soria; de Educación, Jaime Perczyk; de Seguridad, Aníbal Fernández; de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Trabajo, Claudio Moroni; y de Turismo y Deportes, Matías Lammens.

También los ministros de Cultura, Tristán Bauer; de Transporte, Alexis Guerrera; de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus; y las ministras de Salud, Carla Vizzotti; y de Mujeres, Géneros, y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

Asimismo, estuvieron presentes la secretaria de Comunicación y Prensa, Gabriela Cerruti; la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra; el secretario de Medios y Comunicación Pública, Juan Ross; y el jefe de gabinete de Asesores, Juan Manuel Olmos.

En declaraciones a la prensa al ingresar a Casa de Gobierno, el ministro de Seguridad dijo que Batakis «conoce mucho del tema fiscal» y está «haciendo un trabajo muy serio».

En tanto, ante una consulta, el funcionario afirmó que «el mercado del dólar blue, negro, es muy chiquito» y agregó: «Es nimio. Está siendo inyectado por los que quieren generar corridas y ventajas para ellos. Quieren sacar ventaja para sí».

Por otro lado, Aníbal Fernández sostuvo que «enemigos del Gobierno hay un montón y son los que se quieren quedar con la plata de los argentinos para ellos, empezando por el impresentable de (el expresidente Mauricio) Macri que lo hizo siempre».

«Un ser corrupto como pocos no hace otra cosa que generar políticas de esa característica con algunos amigotes que lo benefician en la justicia. Si no queremos mirar no lo miremos, pero es lo que está sucediendo», concluyó. (Télam)