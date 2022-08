El dólar blue y los financieros se derrumbaron por debajo de $300

El dólar blue y los financieros se derrumbaron este viernes y quedaron por debajo de los $ 300. La cotización de la divisa en el mercado informal finalizó la última jornada del mes con una caída de $ 18, mientras los dólares financieros marcaron bajas de hasta 10%.

Se trató de un nuevo desplome de las cotizaciones paralelas del dólar, luego de que ayer, tras el cierre de la jornada financiera, el Gobierno confirmara cambios en el Gabinete, con Sergio Massa como nuevo ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura.

Con este desplome de $ 18 en el dólar blue, la cotización descendió este viernes a $ 291 para la compra y $ 296 para la venta. De esta manera, recortó la brecha al 125% respecto al tipo de cambio oficial mayorista y a 115% en relación al promedio del minorista.

La baja del dólar también se reflejó en aquellos que se operan a través de la Bolsa. El MEP a través del bono AL30 y el contado con liquidación (CCL) mediante el GD30 finalizaron la jornada con caídas del 8,1% y 10,4% para ubicarse por debajo de los $ 277 y $ 289, respectivamente.

En cuanto al tipo de cambio oficial, el minorista se mantuvo en $ 137,25 en Banco Nación y $ 137,92 en el promedio de las entidades financieras del país. El mayorista, en tanto, marcó un incremento de sólo 15 centavos para ubicarse en 131,27 pesos, con lo cual redujo el ritmo de devaluación diaria.

Por otro lado, el Banco Central tuvo que vender unos u$s 140 millones en el mercado oficial de cambios, en una jornada en la que la demanda para la importación de energía significó cerca de u$s 200 millones. Así, la entidad cerró el mes con una pérdida de u$s 1275 millones de sus reservas.