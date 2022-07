Bronce para Marcia Larrauri en el Argentino de MTB

El pasado fin de semana, la ciclista de Comodoro Rivadavia, Marcia Larrauri, participó del Campeonato Argentino XCO de Mountain Bike, realizado en Catamarca.

Gran perfomance fue la cumplida por la chubutense, que logró hacer podio quedándose con la medalla de bronce en la prueba de Damas Master A.

Superadas cuestiones de salud, Larrauri se quedó con el Bronce nacional

El pasado fin de semana, la comodorense Marcia Larrauri obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato Argentino de Mountain Bike, en Catamarca por la fecha única de este certamen organizado por la Federación Argentina de Ciclismo de Montaña (Facimo).

Precisamente, el evento tuvo lugar en Santa María, Catamarca, una zona de puna situada a 2.000 metros de altura lo cual hizo que la competencia fuera muy exigente.

Marcia Larrauri obtuvo el tercer puesto – en la categoría Damas Master A. La comodorense viene teniendo grandes performances en los compromisos deportivos de este 2022, y es acompañada por Comodoro Deportes y la Dirección General de Deportes.

Larrauri vivió una verdadera odisea días antes de la competencia, cuando se instaló junto con Martín Bravo, una semana antes en Catamarca, con el objetivo de adaptarse a la altura. A dos días de la prueba y en medio de la preparación la comodorense comenzó a sentirse mal, comenzando a levantar temperatura y terminó en la guardia de un hospital de esa localidad.

«Estaba con 38º, sin ningún síntoma, un poco de dolor de cuerpo y escalofríos. Esa noche la pase bastante mal, a las 5 de la mañana terminamos en la guardia del hospital, más que nada para saber que había que hacer y teniendo en cuenta que competía al día siguiente» contó.

«Nos asustamos bastante porque estábamos cerca de la carrera» explicó Larrauri que finalmente logró pasar el mal momento de cara al Campeonato Argentino, donde salió a competir. «Pensé que no iba a poder terminar la carrera porque era realmente muy dura».

«Encaramos esas cuatro vueltas que fueron durísimas, tenía mucho ascenso, todas las subidas tenían obstáculos que demandaban mucho más esfuerzo que la de una normal. Terminando la primera vuelta me caí de costado, golpeándome el hombro, con el manubrio me golpeé el cuádriceps, iba en el segundo puesto y me levanté como pude, y seguí. Fue toda una hazaña la carrera» contó la atleta al departamento de prensa de Comodoro Deportes.

En lo que resta de la segunda mitad del año 2022, Marcia Larrauri competirá en lo inmediato – el próximo 10 de julio- en la 3ra. fecha del Abierto Argentino, en Sierra Grande, Río Negro.

Poco después, el 14 de agosto, el Gran Rally Trasmontaña, la tendrá nuevamente como protagonista.

Por último, agradeció a su entrenador Martín Bravo y al Ente Comodoro Deportes. «A Hernán Martínez (presidente del Ente) que cada vez que le llevamos la propuesta de nuestro calendario y las carreras que queremos hacer siempre es un sí y siempre hay apoyo de su parte. Lo valoramos mucho porque sin ese apoyo no lo podríamos hacer» reconoció.