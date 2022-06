Fabián Gandón: «Puerto Pirámides es el mejor lugar para hacer avistajes en el mundo»

El intendente de Puerto Pirámides, Fabián Gandón, también estuvo presente en la Vigilia de Ballenas 2022 que se transmite por AZM Tv y explicó que «este es un producto icónico para toda la República Argentina, es una de las ventanas del país al mundo». En ese sentido, el jefe comunal recordó que Puerto Pirámides fue galardonada como el mejor lugar para realizar avistajes de Latinoamércia «y muy posible del mundo. Esto no lo digo solo por ser el intendente del pueblo, sino también porque he tenido la posibilidad de hablar con otras personas que hacen avistajes en diferentes lugares, pero tienen que navegar muchísimas más horas, en aguas más bravas y para contemplar un recurso que no se ve de la misma manera que acá».

Refundación

Yendo un poco al plano histórico, Gandón contó que Puerto Pirámides fue refundada a partir el comienzo de los avistajes de ballenas, pero que «tiene 120 años de vida y nació como un pueblo mineralero, ya que del interior de la península se extraía la sal para mantener refrigerados los alimentos. El pueblo empezó a diluirse por 1920 con la aparición de los primeros refrigeradores y a fines de los 70, principios de los 80, aquéllos pioneros refundaron este pueblo que están bendecido por las ballenas».