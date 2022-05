Fuga y canon

En música, un fuga refiere a una composición en la que tres o más voces se suceden como una especia de «persecución», remontándonos al latín «huir».

Pues bien de eso se trata la iniciativa que logró 37 votos afirmativos contra 31 en el Senado. Un proyecto de ley que crea el Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

He aquí que como en la música clásica, la fuga y el canon, no son los mismo, pero se parecen.

El texto del proyecto aprobado en la Cámara Alta, prevé que este Fondo se conforme por lo recaudado a partir de “un pago que se aplicará sobre los bienes situados y/o radicados en el exterior que se localicen o detecten desde la entrada en vigencia de la ley y no hayan sido declarados ante la AFIP”. Es decir el canon.

Así las cosas, al igual que en la música clásica, la fuga y el canon, no son lo mismo, a pesar de sus similitudes, pero algo está claro, nadie sabe bien donde irá a parar ese fondo de la fuga que volvería en forma de canon.