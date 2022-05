Censo: cuál es el dato indispensable para quienes lo hayan completado online

La jefa del Departamento Futaleufú a Censar, Sandra Ortiz, se refirió al inicio del Censo Nacional en zonas rurales. Se trata de cabañas, departamentos de alquiler, hoteles, geriátricos y edificios públicos que comenzaron a ser relevados desde este lunes. Asimismo, aclaró la información que debe estar presente en aquellos casos en los que las personas hayan completado previamente el Censo digital no se encuentren en el domicilio y dejen, en la puerta del mismo, una hoja con el código enviado por email tras completar la encuesta.

En diálogo con AzM Radio Trevelin, Ortiz explicó que «los censistas ya están en terreno» y, en relación a quienes ya completaron la encuesta de manera digital, destacó que «el poder haberlo completado online ayuda al censista, que tiene muchas viviendas por recorrer y en tal caso solo tiene que completar el encabezado del formulario con el código que le van a entregar; esto acorta el tiempo que está en la vivienda, pero cualquiera de las dos opciones están previstas».

El día del Censo, miércoles 18, «está decretado como feriado para que cada familia esté en su hogar, entonces el censista arranca a las 8 de la mañana pero tiene un pequeño trabajo previo en la sede, por lo cual estará en terreno alrededor de las ocho y media o nueve», apuntó la jefa del Departamento, sumando a ello que «una vez que finalice la entrevista, la familia quedará liberada».

Consultada sobre la opción de dejar el código obtenido al completar el Censo digital en la puerta de la vivienda, Ortiz aclaró: «El problema es que el censista debe tomar el código que le mandan vía mail a quien hizo el Censo digital, pero a la vez necesita los datos de la cantidad de población que vive en esa vivienda, cuántos varones, cuántas mujeres, cuántos que no se consideran ni varón ni mujer, y eso tiene que quedar registrado en la planilla. Es decir que, si pegan la hoja en la vivienda y esos datos no están, no se puede transcribir ese código. Por eso recomendamos que, si no saben si van a estar o no, que le dejen a algún vecino el código con la cantidad de población, o bien si pegan la hoja en la puerta, que aclaren dicha información».