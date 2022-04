Aluar invertirá u$s 130 millones para ampliar su parque eólico

La empresa Aluar anunció que invertirá u$s 130 millones para ampliar el parque eólico con el que actualmente abastece de electricidad a su planta de Puerto Madryn. El desembolso se hará en la adquisición de 18 aerogeneradores nuevos, de 4,5 megawatts (Mw) de potencia nominal cada uno. En total, sumarán 85 Mw de potencia a la capacidad actual del predio, ubicado a 20 kilómetros de esa ciudad de Chubut.

Aluar es una de las mayores fabricantes de aluminio de América del Sur. En su último ejercicio anual, cerrado el 30 de junio del año pasado, consumió 4,63 millones de Mw por hora (MWh). Obtuvo 2,1 millones de su generadora térmica propia y le compró otros 2,1 millones a Cammesa, la empresa mixta que administra el mercado mayorista eléctrico. Futaleufú, la central hidroeléctrica chubutense que Aluar tiene concesionada, aportó prácticamente la misma cantidad de energía al sistema. La siderúrgica de la familia Madanes Quintanilla adquirió otros 11.219 MWh en el mercado spot.

En tanto, obtuvo 434.366 MWh de su parque eólico. Lanzado en 2017, con una inversión proyectada en u$s 815 millones, se inauguró a inicios 2019. En un predio de 10.000 hectáreas llamado «El Llano», ubicado en los cruces de las rutas nacional 3 y provincial 4, lleva tres etapas finalizadas y tiene 45 aerogeneradores con una capacidad instalada de 165 Mw. Destina el 58% de la electricidad que genera a la planta de producción primaria de aluminio de Aluar. Además, provee al 100% del consumo eléctrico de Aluar División Elaborados (en Abasto, Buenos Aires) y Fate, la productora de neumáticos del grupo cuya fábrica está en San Fernando. Además, abastece de energía renovable a la cementera Loma Negra.

Se proyecta que la cuarta etapa -para la cual se instalarán los 18 aerogeneradores anunciados este martes- esté finalizada y en funcionamiento pleno para diciembre de 2023. La obra estará a cargo de Infa, constructora que pertenece al grupo Aluar-Fate y que desarrolló las fases anteriores.

«Esta cuarta etapa sumará 81 Mw de potencia a la actual producción de energía renovable del parque eólico que abastece a la planta de producción de aluminio primario, anticipando y superando los requerimientos del Régimen de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables proyectado para el año 2005 y avanzando en línea con la intención manifestada ante la Secretaría de Energía de reconvertir la matriz energética de la compañía más allá de lo dispuesto por dicho régimen», explicó Aluar, en una nota enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La última alusión es al acuerdo que la empresa cerró en octubre con el Gobierno, mediante el cual la compañía, que el año pasado volvió a operar al 75% de su capacidad después de la pandemia, se comprometió a construir una nueva planta, para aumentar en 106.000 toneladas su producción anual de aluminio y elevar en u$s 250 millones sus exportaciones. En el año fiscal 2020-21, trabajó al 68% de su capacidad instalada. Elaboró 305.683 toneladas de aluminio líquido y 287.051 de producto sólido. Exportó por u$s 460 millones.

En octubre, el aluminio alcanzó un valor de u$s 3500 la tonelada en los mercados internacionales, su mejor precio desde 2008. Después de haber cruzado los u$s 4300 semanas atrás, actualmente, se mantiene en torno a los u$s 3300. El principal factor es una demanda creciente, cuya curva se proyecta en ascenso para los próximos años. Entre los planes de crecimiento de Aluar, también está la construcción de un nuevo parque eólico, de, por lo menos, 550 Mw de capacidad, lo que insumiría una inversión mínima de u$s 1000 millones.