PJ vacío de liderazgo

Este miércoles se lo vio a Carlos Linares junto a Nancy González en la apertura de sesiones de la Legislatura de Chubut. «Tengo claras diferencias en como se maneja la provincia de Chubut», dijo Linares al tiempo que aclaró que aun así acompañará al gobernador Mariano Arcioni «para que Chubut esté donde se merece». Con esas palabras Linares deja abierta la puerta a una posible alianza del PJ Chubut con el oficialismo provincial de cara a 2023. Los muchachos, están preocupados porque no solo perdieron ante el ChuSoTo en 2019, sino que recibieron una paliza electoral en 2021. Si bien Carlitos es el único que ganó algo en medio de la refriega, al obtener una generosa beca por seis años y sin despeinarse. El problema lo tienen los dirigentes del PJ que aspiran a reconstruir el partido desde las cenizas, lo que no estarían logrando por el momento, porque la interna es feroz. Luque que venía sumando aliados tuvo un traspié en los últimos días, y según trascendió ya se puso de punta con un par de intendentes que le estarían corriendo el banquito en la carrera hacia 2023. El supuesto liderazgo de Linares no sería tal, el PJ atraviesa su peor momento, el Senador por Chubut no acusa recibo del fracaso. Por el contrario, habla como si fuera el líder de un espacio exitoso, cuando en realidad se ha desmembrado en cientos de partes en todo el territorio provincial. Eso sí, Linares está contento porque ahora ocupa una banca en el Senado, y al parecer este miércoles le estuvo pidiendo algunos consejos al senadora Mandato Cumplido, Nancy González, acerca de cómo se hace para justificar con el menor esfuerzo posible, la suculenta dieta por levantar la mano en la Cámara Alta.